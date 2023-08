Kringwinkel ‘t Rad verhuist naar Seafront

Kringwinkel ’t Rad opent op vrijdag 1 december een nieuwe winkel op de maritieme Seafrontsite in Zeebrugge (oude vismijn). De winkel is met zijn 1.200 vierkante meter driemaal groter dan het huidige winkelpand in Knokke-Heist en zal volop inzetten op beleving.

Van repaircafés en upcycling workshops tot innovatieve pop-upinitiatieven en lezingen: iedereen die wil inspireren en experimenteren rond duurzaamheid en circulariteit zal er zijn gading vinden op de nieuwe locatie. De opening van de winkel in Zeebrugge betekent meteen de sluiting van het pand in Knokke-Heist. Niettemin blijft de band met Knokke-Heist behouden.

Commercieel manager van Kringwinkel ’t Rad Frederick De Paepe: “Samen met het bestuur van Knokke-Heist zochten we geruime tijd naar een alternatieve locatie voor ons verouderde winkelpand. De beschikbare panden, met ruime parkeermogelijkheden die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, bleken echter schaars.”

Nieuwe invulling

“Dat we nu onze intrek nemen in een buurgemeente betekent echter niet dat we niet zullen blijven samenwerken. We blijven er herbruikbare spullen inzamelen en blijven op zoek naar commerciële opportuniteiten. De 20 personeelsleden, van wie heel wat woonachtig in Knokke-Heist, blijven aan boord en ook onze huidige klanten zullen vlot hun weg vinden naar onze nieuwe winkel die slechts 3,5 kilometer verder gelegen is.”

Op de Seafrontsite wordt Kringwinkel ‘t Rad hartelijk ontvangen door sitebeheerder Creavast Aaron Vanneste: “Tweedehands wordt mainstream. Daarom trokken we Kringwinkel aan als nieuwste Seafront resident. Ik nodig iedereen uit om een bezoekje te brengen aan deze gloednieuwe tweedehands hotspot waar circulaire economie centraal staat. Met de komst van Kringwinkel krijgt de Oude Vismijn, waar vroeger het maritiem themapark was gevestigd, zo verder een nieuwe invulling nadat eerder de Boulderzaal en Port Bleu zich op de site vestigden. En omdat we zelf ook geloven in hergebruik schonken we alvast de bestelwagen van het Seafront-museum bij wijze van welkomstgeschenk.”

Lokaal hergebruik

Onder leiding van algemeen directeur Laure Vanhulle streeft Kringwinkel ’t Rad al jaren naar sociale tewerkstelling en maximaal lokaal hergebruik van alle afgedankte goederen in de Brugse regio.

“De spullen die in de zeven Kringwinkels worden aangeboden, hebben een verhaal, net als iedereen die er tewerkgesteld is. De inkomsten uit de verkoop worden rechtstreeks aangewend om 220 mensen die weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt een passende job te geven. De verhuizing naar Seafront betekent bijkomende kansen voor drie extra medewerkers die naar aanleiding van de opening van de nieuwe winkel werden aangeworven.”