Kosten-batenanalyse stelt voortbestaan luchthaven Kortrijk-Wevelgem in vraag

Een sluiting van de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem levert netto de meeste baten op. Dat is de conclusie van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die de Vlaamse Regering liet uitvoeren voor de drie regionale luchthavens in Vlaanderen.

In de studie worden vijf mogelijke scenario’s tegen elkaar afgewogen, voor de regionale luchthavens van Oostende, Antwerpen en Kortrijk-Wevelgem. Van een explosieve groei tot een volledige sluiting in 2030. “Zelfs in het meest ideale scenario, het ultieme droombeeld van de luchthavenuitbater, is de luchthaven van Wevelgem niet rendabel”, zegt Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen). “Van alle scenario’s levert het stopzetten van de activiteiten tegen 2030 veruit de meeste maatschappelijke winst op.”

Cijfers tonen aan dat slechts 16 procent van de vluchten commerciële zakenvluchten zijn, goed voor 18.169 professionele reizigers op jaarbasis. Momenteel ontvangt ILKW – Internationale Luchthaven Kortrijk Wevelgem – jaarlijks 29 miljoen euro subsidie. Vooral het besparen op de subsidies zou een enorm voordeel opleveren, maar niet enkel het financiële plaatje werd bekeken in de studie. Het stopzetten zou ook op het vlak van luchtkwaliteit, geluidshinder en CO₂-emissies een positief effect hebben.

150 banen weg

Het nadeel is dat het sluiten van de luchthaven in 2030 gevolgen zou hebben voor de tewerkstelling. De studie berekent dat er 150 banen zouden sneuvelen. “Anderzijds zien we dat dit profielen zijn die enorm gegeerd zijn op de arbeidsmarkt in de regio”, reageert provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). “Veel bedrijfsleiders in de streek zouden ongetwijfeld liever extra technici vinden dan dat ze een zakenluchthaven in de buurt hebben.”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zegt eerst over het rapport overleg te willen plegen met alle belanghebbenden.

(Stefaan Lernout)