Kortrijkse paasfoor klokt ondanks regenweer af op recordcijfer van 466.499 bezoekers

De Kortrijkse paasfoor heeft er net zoals vorig jaar enkele goeie kermisweken op zitten. De foor, die van donderdag 6 april tot zondag 23 april doorging en voor het eerst op het Nelson Mandelaplein neerstreek, mocht zo’n 466.499 bezoekers verwelkomen.

“Dat zijn er 17.000 meer dan in 2022, wat ook al een recordjaar was”, reageert een tevreden Wouter Allijns (Team Burgemeester), schepen van Economie.

Vooral de topdagen trokken dit jaar meer volk. “Op zaterdag 8 april bezochten zo’n 34.218 mensen de foor. Op 15 april en 22 april waren dat respectievelijk 36.925 en 33.479 mensen. “We zien een duidelijke groei. Of dat te maken heeft met de introductie van het Nelson Mandelaplein? Dat kan, het is een uitstekend foorplein. Volgend jaar zullen we misschien een aantal attracties op een andere manier plaatsen, maar dat is de enige wijziging die we overwegen.”

Casino- en Conservatoriumplein

In 2024 zal er ook gezocht moeten worden naar alternatieven voor het Casino- en Conservatoriumplein, waar grootschalige werken starten. “Maar nu hebben we ook de afwezigheid van bijvoorbeeld de Broelparking goed opgevangen. Ik ben heel zeker dat dat ons ook volgend jaar zal lukken. (JS)