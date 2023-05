Kortrijkse klimzaal Blueberry Hill verhuist in 2024 naar Transfosite in Zwevegem: “Onbetaalbaar geworden”

De Kortrijkse Blueberry Hill, een van de eerste klimzalen in België, zal verhuizen naar de Transfosite in Zwevegem. Dat zegt Koen Demuynck, uitbater van Blueberry Hill. “Het plan was om al in 2020 te verhuizen, maar door de COVID- en energiecrisis kwam dat te duur uit”, vertelt Demuynck.

Volgende week zit Koen Demuynck samen met een potentiële aannemer om de nieuwe plannen te concretiseren. Blijven is alleszins geen optie: “We huren dit gebouw in de Oudenaardsesteenweg en dat is onbetaalbaar geworden. Bovendien wil de eigenaar er na ons vertrek een appartementsgebouw van maken. Ons contract liep sowieso nog tot het einde van dit jaar en het zal nog verlengd worden tot april 2024. Daarna trekken we naar een nieuwe klimzaal in Zwevegem, als de prijzen niet blijven stijgen althans.”

Sporten verdwijnen

De 53-jarige man is wel heel blij dat de klimactiviteiten van de Blueberry Hill kunnen verhuizen naar de Transfosite, al zal wil dat zeggen dat sommige sporten die nu worden aangeboden in Kortrijk zullen verdwijnen. “Het speleo- en hindernissenparcours en ook het boogschieten zullen we in Zwevegem niet kunnen aanbieden, aangezien Transfo dat al doet. Het is natuurlijk begrijpelijk dat dezelfde sport niet door twee verschillende instanties kan worden aangeboden op dezelfde plek,” meldt Koen Demuynck.

De uitbater voegt er nog aan toe dat de plannen van Blueberry Hill losstaan van zijn twee andere projecten, Black Box Boulder op de Engelse Wandeling in Kortrijk en Seafront Boulder in Zeebrugge. Die blijven op de huidige locatie actief.