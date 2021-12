Kortrijkse Jolyce Demely (32) is nieuwe topvrouw van Agoria: “Ik wil de technologiebedrijven nog meer een stem en gezicht geven”

Ze werkte in Washington D.C., stond als raadgever Alexander De Croo bij en kent de Europese Commissie van binnen en van buiten. Met een zak internationale ervaring en vooral bakken enthousiasme begint de Kortrijkse Jolyce Demely (32) op 1 januari als kersvers directeur van technologiefederatie Agoria Vlaanderen. “Ik ben optimistisch van nature, altijd al geweest. Aan ‘het lukt niet’ ben ik allergisch. Is dat niet typisch West-Vlaams?”

“Is 32 jaar heel jong om deze rol op te nemen? Ik zie het vooral als een ongelooflijk mooie kans. En als een troef. Ik brand van enthousiasme, van goesting zoals we het zo mooi zeggen in West-Vlaanderen.” Jolyce Demely lijkt er alvast klaar voor. Op 1 januari wordt de Kortrijkse de nieuwe algemeen directeur van Agoria Vlaanderen. Ze volgt zo Peter Demuynck op als hoofd van de Vlaamse sectorfederatie, die meer dan 2.000 technologiebedrijven en 314.000 medewerkers samenbrengt. Maar het is vooral een nieuwe grote stap in de steile opmars die haar carrière tot op vandaag kent.

“Het gaat snel, ja. Sneller dan ik zelf had gedacht, maar ik voel veel vertrouwen. En ik voel me vooral ook thuis op het kruispunt van de politiek en het bedrijfsleven. Ik heb in Washington D.C., op het kabinet van Alexander De Croo en in de Europese Commissie gezien hoe het er aan de binnenkant van de politiek aan toegaat. Hoe belangrijk de input vanuit de bedrijven en de economie is voor ons allemaal. Vroeger dacht ik altijd dat ik de politiek in wilde, maar dít is waar ik me het meest amuseer en zaken vooruit kan stuwen. Ik wil mee wegen op het beleid en de technologiebedrijven nog meer dan vandaag een stem en een gezicht geven.”

Slimme arbeidsmigratie

Drie jaar geleden maakte Jolyce, die opgroeide in Beselare, de overstap van Voka naar Agoria. Een bewuste keuze om vooral concreter te kunnen werken en heel specifieke voorstellen aan de politieke besluitvormers te kunnen doen. “Wij capteren wat er leeft bij onze bedrijven en vertalen dat naar beleidsvoorstellen. Lukt dat? Ik denk van wel, ja. Vroeger was er eenrichtingsverkeer en stonden wij als sectorfederatie aan de zijkant. Nu is er een wisselwerking en houden we almaar vaker de pen mee vast.”

© gf

Op de vraag naar die concrete impact komt een lawine aan voorbeelden. “Ik denk aan het impulsprogramma voor artificiële intelligentie, ik denk aan ons werk op vlak van cybersecurity en hoe we grote en kleinere bedrijven samen met de Vlaamse overheid bewustmaken van de gevaren van hacking en hen daar ook oplossingen voor aanreiken, ik denk aan de manier waarop we omgaan met de renovatieplicht van bedrijfsgebouwen om ze klimaatneutraal te maken.”

“Het werk is nooit af natuurlijk, integendeel. De eerstvolgende jaren zie ik een aantal belangrijke uitdagingen voor onze sector, zeker in de zoektocht naar het juiste personeel. Levenslang leren en mensen activeren wordt superbelangrijk, maar om de vele specifieke vacatures in de technologiebedrijven in te vullen, mag ook naar het buitenland kijken geen taboe zijn. Slimme arbeidsmigratie is een deel van de oplossing, waar we zeker moeten over nadenken.”

“En er is natuurlijk ook de klimaatproblematiek: verduurzamen is absoluut een must, maar het moet ook betaalbaar en haalbaar zijn. In die optiek denk ik dat mijn jonge leeftijd een extra motivatie is. Ik word straks zelf 33 en heb een dochtertje van vijf maanden. Onze samenleving moéten we op een duurzame manier verder vorm geven. Uiteraard is het belangrijk dat de economie floreert, maar we moeten er toch over waken dat we niet te veel hypotheek leggen op onze kinderen en de volgende generaties. Ik denk dat onze sector, met haar innovatieve oplossingen, daar een sleutelspeler in is.”

Internationale branding

Bij haar voorstelling als nieuwe directeur van Agoria Vlaanderen schoof Jolyce haar levensmotto naar voren: optimism is a moral duty. “Ik zie het inderdaad als mijn plicht om de zaken positief te benaderen”, glimlacht ze. “Ik ben altijd al optimistisch geweest, van nature uit. Aan fatalisme en een zuchtende het lukt niet ben ik allergisch. (lacht) Er is zoveel negatief nieuws en als je enkel daarop blijft focussen, dreig je te verzanden in een we kunnen er niets aan doen-houding. Sorry, maar daar pas ik voor. Het is onze plicht om te zoeken naar oplossingen. Kop op en voortdoen. Is dat niet typisch West-Vlaams?” (lacht)

In haar positieve houding zit ook een internationale kijk. Dat kan bijna niet anders, na al die jaren op Europees niveau. Die blik wil ze ook als Agoria-directeur behouden. “Vlaanderen is geen eiland, integendeel. Je mag nooit het internationale aspect uit het oog verliezen. We moeten Vlaanderen ook op internationaal vlak in de kijker zetten. In de jaren negentig had je met Flanders Technology een beweging naar het buitenland toe. Met een 2.0-versie wil ik dat initiatief nieuw leven inblazen, samen met de regering-Jambon. We moeten elders tonen wat er op vlak van innovatie en technologie bij ons allemaal gebeurt. Door internationaal te exporteren, geef je extra waarde aan de investeringsinspanningen die in Vlaanderen zijn gedaan en kan je nog meer in tech en innovatie investeren. Wordt dat vandaag niet gedaan? Jawel, maar in mijn ogen moeten we daar een eigen label op durven kleven. Het is een vorm van branding, een stuk marketing voor de sector.”

Tot slot wil Jolyce haar sector nog dichter bij de universiteiten en hogescholen brengen dan vandaag het geval is. “Mijn voorganger, Peter, heeft die weg al geplaveid. Nu is het aan mij om die definitief in te slaan. Ook met andere sectorfederaties moeten we sterke partnerschappen aangaan om zo alle verschillende bedrijven te laten profiteren van de voordelen, want veel uitdagingen delen we.”

Het lijstje met doelstellingen voor de nieuwbakken directeur oogt lang en uitgebreid. En dat beseft Jolyce Demely ten volle. “Onze sector is vrij complex en je moet soms een ingenieur zijn om alles te kunnen snappen, maar mijn geloof is rotsvast. Waar ik zal staan over vijf jaar? Nog altijd als directeur van Agoria Vlaanderen, maar dan van een nog sterkere en meer zichtbare organisatie. Het engagement dat ik nu opneem, is er een voor langere tijd. Hier wil ik mijn volle focus de komende jaren opleggen.”