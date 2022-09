Kortrijkse dagbladhandel Descamps over te nemen

Valerie Descamps van Dagbladhandel & Geschenken Descamps aan de Leiestraat wil haar zaak overlaten. “Ik wil graag andere horizonten opzoeken en een beetje zorg dragen voor mezelf”, aldus Valerie.

Valerie Descamps (54) runde 5 jaar de dagbladhandel Cartoon in Roeselare en werkte daarna in de textielsector. “Ik moest van mijn vader Tony eerst vijf jaar werken om het verschil te leren tussen zelfstandige en werknemer voor ik hem mocht helpen in zijn zaak Tabak- en drankzaak Huis Descamps aan de Budastraat. Ik hielp mee en nam later de zaak over van mijn ouders en runde die 5 jaar. Huis Descamps bestond 15 jaar”, vertelt Valerie, die begin 2018 de zaak Boektiek Dochyaan de Leiestraat overnam van Patrick Dochy en Ann Vanbiervliet. Het werd Dagbladhandel & Geschenken Descamps, dat nu 4,5 jaar bestaat.

Nu wil Valerie de zaak overlaten. Vanwaar de trigger van de carrièreswitch? “Ik wil graag andere horizonten opzoeken. Ik hou van cultuur, toerisme, architectuur, muziek, lekker eten én de stad Kortrijk. De Broeltorens zien, blijft voor mij thuiskomen. Ik mocht dankzij de Dienst Toerisme van Kortrijk voor het magazine Les Ambassadeurs van RTBf als gastvrouw en ambassadeur van Kortrijk onze stad voorstellen via mijn favoriete plekjes”, zegt Valerie. “Dat is de trigger die mij overhaalde iets anders te doen.”

Dat Valerie van Kortrijk houdt, blijkt uit haar assortiment geschenken. “Ik liet speciaal koffie- en theekopjes maken met foto’s van oude en nieuwe stadsbeelden. Souvenirs die zelfs de musea niet hebben. Veel toeristen zijn daar gek op”, vertelt Valerie. “Ik hou van traditie. Het is nu ruim 21 jaar dat op deze plek een dagblad- en geschenkenhandel huist. Ik hoop dat het zo blijft, een dagbladhandel is een sociaal gegeven en ook een ontmoetingsplek. Ik hoop dat de overnemer iemand is die evenveel passie heeft voor de mensen, cultuur, toerisme en de stad Kortrijk. Ik zoek het in die branche en wil een beetje zorg dragen voor mezelf. Ik ken iemand die een nieuw lief zoekt, ik zoek een nieuwe zaak.” (lacht)