Kortrijk pakt uit met VéloVoordeel: consumptieparkeren voor fietsers

Om de Week van de Mobiliteit in schoonheid af te sluiten, pakt Stad Kortrijk uit met het ‘VéloVoordeel’. Het concept is simpel: wie naar het centrum van de stad fietst krijgt voortaan gratis consumpties en kortingen.

Voor dit nieuw project schakelde de stad opnieuw de Kortrijkse start-up Swave in, dat eerder al het consumptieparkeren lanceerde, waarbij consumenten bij deelnemende handelaars een deel van hun parkeerkosten terugbetaald krijgen. VéloVoordeel is een primeur voor België. “Geen gedoe met registratie, het gemak is dat alles vanzelf gaat terwijl je fietst. Wie naar de stad fietst, wordt daarvoor beloond. Van de stad zelf kan je gratis consumpties krijgen en tal van prijzen winnen. Daarnaast bieden al zo’n 60 handelaars een VéloVoordeel aan”, duidt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Het concept van het VéloVoordeel is gloednieuw en uiterst gemakkelijk. Je legt gewoon één keer je locatie aan in de Swave app en daarna krijg je een melding met jouw voordelen. Je kiest je gratis consumpties en kortingen en wisselt ze in bij deelnemende handelaars via de app. “Je krijgt jouw VéloVoordeel enkel als je ook iets bij de handelaar spendeert. Zo krijg je een gratis bordje tapas pas bij 2 cocktails of een korting enkel als je 50 euro spendeert. Klanten zijn blij met hun voordeel, terwijl deelnemende handelaars in vele gevallen nieuwe klanten aantrekken”, zegt schepen van Ondernemen Wouter Allijns (Team Burgemeester).

Je vindt alle deelnemende handelaars en hun VéloVoordeel in de Swave app. De eerste 5.000 mensen die het VéloVoordeel gebruiken krijgen een gratis consumptie. Bovendien maak je kans op één van de 20 pakketten ter waarde van 50 euro en een cadeaubon van 200 euro bij Cool Electro Cycles, als je voor zondag de app downloadt. De app kan je downloaden op www.swave.be of rechtstreeks via de app stores. (Peter Van Herzeele)