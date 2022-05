Kortrijk pakt uit met consumptieparkeren, shoppers krijgen parking terugbetaald

Kosteloos parkeren wanneer je een dagje gaat shoppen in de binnenstad? Het kan voortaan in Kortrijk. De stad en het Handelsdistrict lanceren op 12 mei het concept van ‘consumptieparkeren’: wie 75 euro spendeert bij deelnemende handelaars, krijgt vanzelf zijn parkeergeld teruggestort.

Voor dit project schakelde de stad hiervoor Swave in, een Kortrijkse start-up die van je bankkaart een spaarkaart maakt. Wie komt shoppen, eten of drinken in de stad krijgt zijn parkeerkosten terugbetaald. “We stimuleren om zoveel mogelijk met de fiets naar de stad te komen, maar voor wie dat niet mogelijk is of grotere aankopen wil doen, stimuleren wij om die aankopen in Kortrijk te doen”, aldus schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester). De tijdelijke lanceringsactie gaat van start op 12 mei en duurt zolang het budget van 16.000 euro strekt. Dit werd samengebracht door ‘Onderneem in Kortrijk’ en de vereniging Handelsdistrict Kortrijk Centrum.

75 euro spenderen = gratis parkeren

Concreet krijgt wie op een dag tijd 75 euro spendeert in het stadscentrum bij de deelnemende handelaren, zijn parkeergeld automatisch en volledig teruggestort. “Het principe is eenvoudig: wie consumeert, kan gratis ondergronds parkeren. Door parkeren aan consumptie te koppelen, stimuleren we aankopen bij onze lokale handelaars en kunnen mensen genieten van een dagje Kortrijk. Mensen die komen shoppen, eten en drinken, komen bovendien al snel aan 75 euro. Deze lanceringsactie is tijdelijk om het concept snel te starten, daarna zal de parking terugbetaald worden door de handelaars die beslissen om ook na de lanceringsactie deel te nemen”, aldus Allijns.

“Fietsende shoppers belonen”

Met de actie tracht de stad om nog meer mensen te overtuigen om gebruik te maken van de ondergrondse parkings. “We werken ook een actie uit om fietsende shoppers te belonen om ervoor te kiezen om op de meest duurzame manier naar de stad te komen. Binnenkort komen er ook deelbakfietsen in de stad. Dus voor grotere aankopen zal er straks ook een duurzaam middel beschikbaar zijn”, getuigt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

“Gratis parking kunnen aanbieden in de stad, dat is heel mooie reclame voor alle handelaars. Onze klanten kunnen voor of na het shoppen rustig van hun koffie genieten, terwijl het mensen motiveert om naar de stad te komen en bij handelaars te consumeren. In deze tijden is het een fantastisch initiatief vanuit de stad en de handelsvereniging. Bovendien vraagt het systeem geen tijd van onze medewerkers”, zegt Bart Buyse, CEO van de snelgroeiende koffieketen IzyCoffee.

De stad schakelde Swave in om alles zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Dit Kortrijks bedrijf maakt van mensen hun bankkaart een spaarkaart. “Eenmaal geactiveerd, hoef je gewoon te betalen met je bankkaart, bank-app of Payconiq om te genieten van gratis parkeren”, duidt Jencey Provoost van Swave. “Na de lanceringsactie zullen de deelnemende handelaars zélf een deel van de parking terugbetalen aan hun klanten. Momenteel tekenden hier al een 50-tal zaken op in. De bedoeling is dat deze lanceringsactie niet enkel de klant overtuigt. We rekenen erop dat een deel van de meer dan 200 handelaars die meedoen aan de tijdelijke actie ook definitief instappen op het consumptieparkeren”, besluit schepen Allijns.

“Als handelaar zien we dit vooral als een extra dienstverlening naar onze klanten. In het centrum van de stad kun je moeilijk zelf de grond kopen om klanten gratis parkeerplaatsen te bieden. Via Swave kunnen we mensen die naar ons komen toch bedanken door een deel van hun parkeergeld terug te betalen”, zegt Ubbe Descamps, zaakvoerder van kledingzaak Brooklyn.