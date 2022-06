Kortrijk lanceert slow shopping in winkelwandelgebied

Met pop-up experimenten en een campagne rond slow shopping wil Stad Kortrijk deze zomer het winkelwandelgebied extra in de kijker zetten. Beide acties kaderen in de lancering van het masterplan om het winkelwandelgebeid van de stad aantrekkelijker te maken.



Een ontwerpteam (51N4E, Common Ground en Plant & Houtgoed) is aan de slag om dit plan te realiseren. Net zoals met het succesvolle zomerspeelplein op de Grote Markt, worden speelse elementen voorzien in het winkelwandelgebied die de aantrekkelijkheid vergroten. Tegelijk zoekt het team oplossingen voor meer groen leuke plekjes om te verpozen en beleving in de stadskern.

Tijdelijk experiment

Gisteren werd het officiële startschot gegeven voor de heraanleg van het winkelwandelgebied met een tijdelijk experiment op de Grote Kring, dat samen met de handelaars rond dit plein werd vormgegeven. Er is een mobiel bos, een lange tafel met banken, sfeervolle verlichting en een klimtoren.

Zo kan iedereen al eens proeven van wat allemaal mogelijk is. De stad hoopt met het tijdelijk experiment te prikkelen en te inspireren tot andere leuke ideeën. Via de hashtag #ditisslowshopping worden suggesties verzameld, daarmee zal het ontwerpteam verder aan de slag gaan.

Onthaasten en beleven

“De experimenten zullen ons helpen om tot een ontwerp te komen dat vooruitstrevend is en dat de mensen aanspreekt. Het is essentieel dat we dit traject doorlopen samen met de handelaars als belangrijkste stakeholders. Het eindresultaat van dit project zal ervoor zorgen dat het winkelwandelgebied niet enkel aanzien wordt als een plek om te komen shoppen, maar ook om te onthaasten, te ontmoeten, te beleven”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

Tegelijk lanceert de stad samen met de handelaars een campagne rond ‘slow shopping’. Kortrijk wil bezoekers meer bieden dan louter een snelle shopervaring.

Met de introductie van groen, ontmoeting en beleving in de publieke ruimte moet winkelen een totaalbeleving worden. ‘Runshoppen’ maakt plaats voor ‘funshoppen’, waarbij Kortrijk bezoekers actief uitnodigt om rond te snuisteren, te ontspannen bij een kop koffie of lunch en nieuwe plekken te ontdekken in de stad.