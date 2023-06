Koper stationsgebouw Ingelmunster is eindelijk bekend: Ludwig Vanlerberghe wil gebouw van de sloop redden

Maandenlang was het zowat het best bewaarde geheim van Ingelmunster, maar de nieuwe eigenaar van het stationsgebouw en bijhorende parking is eindelijk bekend. Ludwig Vanlerberghe, zaakvoerder van Electro-Varia heeft het gebouw gekocht.

Het stationsgebouw van Ingelmunster werd door de NMBS per opbod verkocht. In september vorig jaar bedroeg de instelprijs 345.000 euro. Sinds 2012 zijn de loketten in het gebouw gesloten.

Het gemeentebestuur toonde meteen interesse in het 175 jaar oude complex om zo de plannen voor de nieuwe stationsbuurt te kunnen realiseren. Er volgden drie biedingsrondes, maar midden april raakte bekend dat de gemeente naast de aankoop greep. De identiteit van de nieuwe eigenaar bleef evenwel in mysterie gehuld. Tot nu.

Overleg met burgemeester

Ludwig Vanlerberghe is zaakvoerder van electrozaak Electro-Varia in de Kortrijkstaat en wil de aanleg van de stationsomgeving met burgemeester Kurt Windels bespreken. Het is niet de bedoeling om, met deze aankoop, de plannen van het gemeentebestuur te dwarsen, maar in samenspraak het gebouw in te kleuren in de groenaanleg van de stationsbuurt.

Het Ingelmunsterse bestuur toonde zich eerder erg ontgoocheld dat het gebouw niet aan de gemeente werd verkocht en zei toen zelfs dat ze de piste richting onteigening wilden onderzoeken. Hoe het dossier verder zal evolueren, is voorlopig koffiedik kijken.

(PADI)