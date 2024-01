Komst Albert Heijn in Ichtegem opnieuw stap dichterbij

De komst van een Albert Heijn-vestiging in de Engelstraat in Ichtegem, op de voormalige site-Provoost is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad keurde het agendapunt ‘vaststelling/bevestiging van de rooilijn Industriestraat te Ichtegem t.h.v. de aansluiting met de Engelstraat’ dat de komst van Albert Heijn mogelijk moet maken, unaniem goed.

In augustus 2023 heeft het schepencollege een omgevingsvergunning verleend voor een project dat moet leiden tot de komst van een Albert Heijn-supermarkt in de Engelstraat in Ichtegem, op de voormalige site-Provoost.

Eén bezwaarschrift

Tegen deze beslissing werd minstens één bezwaarschrift ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie. Die vroeg nu een bijkomende goedkeuring door de gemeenteraad, omdat het gemeentewegendecreet hier van toepassing zou zijn.

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari werd deze goedkeuring unaniem gestemd. Het is nu dus aan de deputatie om de omgevingsvergunning al dan niet te bekrachtigen.

Tweede supermarkt

Het gemeentebestuur staat alvast positief tegenover de mogelijke komst van een tweede supermarkt, aangezien de inwoners van Ichtegem momenteel aangewezen zijn op de Carrefour óf verplicht zijn naar de buurgemeenten te gaan winkelen. (ED)