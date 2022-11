Komen lanceert ‘koop lokaal’-beurs

Lokaal winkelen zit in de lift maar moet helaas nog vaak het onderspit delven wanneer de online mastodonten zich manifesteren. Met een ‘koop lokaal’ beurs probeerde het CAL het tij alvast te doen keren.

Afgelopen weekend werd de toonzaal van ‘Tegels Bonte’, een toonaangevende vloerspecialist uit Komen-Waasten, omgebouwd tot één grote expositieruimte. Tientallen ondernemers installeerden er hun eigen stand, waar hun producten en diensten werden voorgesteld aan het grote publiek. Op vraag van het CAL, de Club d’Affaires de la Lys, konden alle aangesloten leden voor de tweede keer deelnemen aan deze unieke beurs.

Pad effenen

“Het CAL is in essentie een vereniging van handelaars, die wekelijks de hoofden bijeen steken om ideeën uit te wisselen en te netwerken”, licht voorzitster Veronique Venant de beurs toe. “Toch blijft het een werking waar vooral ondernemers deel van uitmaken en vinden de Komenaars niet altijd de weg naar hier. Met een handelsbeurs effenen we het pad en kan iedereen kennis maken met de handel en wandel van onze grensgemeente. Vaak gaat het om mensen die elkaar reeds kennen en op die manier nieuwe producten ontdekken maar dit jaar hebben we ook nieuwe ondernemers die nog maar pas de deuren hebben geopend. Ze krijgen meteen een springplank aangeboden en kunnen hun diensten promoten aan de bezoekers.”

Op vrijdagavond werd de beurs officieel ingehuldigd tijdens een exclusief evenement. Zaterdag werden de deuren dan weer geopend voor het grote publiek.