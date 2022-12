Koksijde zet grote investeringen on hold om te besparen en zet in op 12 energiewerken

Het lokaal bestuur Koksijde sluit het jaar af met een aanpassing van het meerjarenplan (MJP). Omdat de energieprijzen nog altijd de pan uit swingen, de inflatie blijft stijgen en ook de personeelskosten een veel grotere hap uit het budget nemen dan verwacht, was er een flinke evenwichtsoefening nodig om de financiën binnen de perken te houden. Om de tering naar de nering te zetten werden een aantal wegeniswerken en projecten voorlopig uitgesteld of afgevoerd. In de resterende periode van het MJP (2023-2025) zal de gemeente 23,5 miljoen euro minder investeren dan gepland.

Burgemeester Marc Vanden Bussche pakt graag eerst uit met het goede nieuws: “We zijn niet langer de gemeente met de grootste schuldenberg, want het schuldsaldo van 120 miljoen euro in 2012 hebben we afgebouwd tot 60 miljoen euro. En bij het begin van de legislatuur hebben we als prioriteit gesteld dat er geen belastingverhoging komt. Daar houden we ons aan!”

Enkele investeringen geschrapt

“Maar we worden ook geconfronteerd met enorme prijsstijgingen van lonen, materialen, energiefacturen… Daarom hebben we beslist om ongeveer een derde van de geplande wegeniswerken en investeringen te schrappen. Zo zullen we alvast de plannen van het Casino uitstellen, want de oorspronkelijke prijsraming van 2,5 miljoen is intussen bijna verdrievoudigd. Een aantal grote lopende dossiers worden wel verder afgewerkt, zoals de heraanleg van de Nieuwpoortsesteenweg (3,6 miljoen euro), de herinrichting van de Van Buggenhoutlaan (4,7 miljoen euro), de verhuis van Abdijmuseum Ten Duinen naar site Ten Bogaerde (5,1 miljoen euro) en de opwaardering van het openbaar domein in de Silicowijk (2,8 miljoen euro).”

“De grootste kost van de dagdagelijkse werking gaat ook in 2023 naar personeelskosten en wordt geraamd op bijna 38.000 euro. Om onze energiefactuur binnen de perken te houden zijn er onze XII Werken. Zo zullen we ’s nachts de openbare verlichting uitschakelen vanaf 8 januari tussen middernacht en 5 uur, behalve op vrijdag en zaterdag. Daardoor alleen al daalt de factuur met 31 % of 437.000 euro. We zullen het aantal zonnepanelen verhogen om nog meer openbare gebouwen ermee uit te rusten, en vanaf volgend jaar kunnen we ‘energie delen’. Daardoor besparen we op jaarbasis 127.000 euro. We zetten al jaren in op ledverlichting en het doel is om de volledige verledding tegen 2025 te realiseren.”

Efficiënt ruimtegebruik

“De verwarming een paar graden lager draaien is ook een vorm van besparing, maar daarin zoeken we een evenwicht: het moet comfortabel blijven voor het personeel. Wel zullen we efficiënter ruimtegebruik toepassen en gebouwen sluiten waar slechts één of twee mensen werken. En ook alle kleine beetjes helpen: pas je kleding aan, steek niet nutteloos de lichten aan… We besparen door de ijsbaan slechts twee in plaats van drie weken toe te laten. We zetten in op energievriendelijke mobiliteit door onder meer elektrische wagens aan te kopen en dienst- en bakfietsen te gebruiken. We hebben een overeenkomst gesloten met Aquafin voor riothermie, een eenvoudige technologie waarbij restwarmte uit het rioolwater (afkomstig van douches en wasmachines) wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Dat kan met een warmtewisselaar en -pomp. En op 1 februari 2023 start onze pas aangeworven klimaatregisseur.”

Schepen van milieu Guido Decorte en Jan Vandromme, Diensthoofd Milieu en Duurzame Ontwikkeling, zijn er trots op dat de hoeveelheid restafval in Koksijde blijft verminderen, in 10 jaar tijd zelfs met 34 %. “Het aantal gezinnen dat een container gebruikt om restafval en groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) aan te bieden, blijft zienderogen stijgen. Wie het goed doet, wordt beloond. Want je betaalt alleen voor wat je meegeeft, per kg, en GFT is goedkoper dan restafval. We zullen ook het aantal ophaaldagen voor restafval in het toeristische seizoen in de toeristische zone verminderen van 250 inzameldagen naar 100 à 120 dagen. Het is een logische conclusie, want een wisselwerking: minder restafval betekent dat er minder ophaaldagen voor restafval nodig zijn.”