Koksijde steunt ziekenhuisnetwerk voor Westhoek: “Afspraken moeten in overeenkomst komen”

Het lokale bestuur kreeg bezoek van de directie AZ West Veurne in het kader van de opmaak van een ziekenhuisnetwerk voor de Westhoek. Er werd een agendapunt toegevoegd aan de gemeenteraad voor een motie hierover.

“De directie vroeg ons om het verhaal van een ziekenhuisnetwerk voor de Westhoek mee te ondersteunen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Hoewel we weten dat veel mensen eerder kiezen voor de ziekenhuizen van Oostende en Ieper omdat het traject Koksijde-Ieper ruim een uur tijd in beslag neemt, hebben we ons toch laten overtuigen. De bevolking van Koksijde bestaat voor een groot deel uit senioren, en dan is het belangrijk dat we ons eigen ziekenhuis in Veurne behouden.”

“We steunen dus het Westhoek-verhaal, omdat dit een grote troef is en veel voordelen voor onze inwoners inhoudt. Er is de proximiteit van zorg, het behoud van tewerkstelling en bedden, het behoud van het gamma aan dienstverlening, maar er mag geen afbouw of verschuivingen komen. De afspraken moeten in een overeenkomst worden verankerd. We kijken ernaar uit dat de minister hiermee rekening zal houden in deze Westhoek-brede motie.”

Negatieve gevolgen

N-VA-raadslid Sander Loones benadrukte dat de aansluiting bij een netwerk van kustziekenhuizen negatieve gevolgen voor AZ West zou kunnen hebben: “Door eventuele besparingsmaatregelen zouden deze ziekenhuizen misschien het overaanbod aan bedden moeten afbouwen, en dan zou Veurne kunnen opdraaien voor de miserie van een ander. Een pluspunt is ook dat Veurne en Ieper elkaar aanvullen: als het in de zomer drukker is in Veurne, is het kalmer in Ieper en in de winter is het omgekeerd.” Raadslid Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) merkte op:

“Er zouden ook garanties moeten zijn dat AZ West geen tweederangsziekenhuis wordt, want de proximiteit van zorg en de werkgelegenheid zijn inderdaad belangrijk. Kunnen we geen expert aanstellen in de raad van bestuur voor het geval de garanties ondermijnd zouden worden?” Op dat voorstel ging de burgemeester graag in: “We zullen zeker vragen om een vertegenwoordiger in de raad van bestuur aan te stellen.”

(MVQ)