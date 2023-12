Koffieketen IzyCoffee haalt liefst 1,6 miljoen euro op en lonkt naar het buitenland: “We willen uitgroeien tot een internationaal keurmerk”

IzyCoffee, de grootste Belgische koffiebarketen die op een duurzame manier kwaliteitskoffie naar de massa wil brengen, heeft in een nieuwe investeringsronde 1,6 miljoen euro opgehaald. De voorbije weken opende bezieler Bart Buyse nieuwe vestigingen in Gent, Brussel, Brugge en Ieper en tegen april 2024 moet de teller op 25 shops staan. The sky lijkt meer dan ooit the limit, want volgend jaar wil het ook de poort richting buitenland openbeuken.

Hij kan terugblikken op een imposante carrière bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, maar anno 2023 wordt Bart Buyse (50) in één adem genoemd met duurzame kwaliteitskoffie.

In september 2018 ging de West-Vlaming van start met een bescheiden koffietruck onder de brug aan het station van Izegem, vandaag telt zijn geesteskind al zeventien filialen, verspreid over heel Vlaanderen. “Mijn eerste werkdag in mijn truck zal ik nooit vergeten”, glimlacht hij. “Ik verkocht hoop en al vijf koffietjes. Vijf dagen later tikte ik al de honderd aan en een week na mijn start was ik al op zoek naar een pand. In november van datzelfde jaar was de eerste shop in Izegem een feit.”

“Mijn eerste dag in mijn koffietruck verkocht ik hoop en al vijf koffietjes. Na vijf dagen tikte ik de honderd aan en een week later was ik al op zoek naar een eerste pand”

De mosterd voor IzyCoffee haalde Bart tijdens een twee jaar durende wereldreis, die hij samen met zijn partner Larissa (37) en hun kinderen Philip (9) en Sebastian (7) maakte. “Onderweg zouden we uitdokteren welke richting we met ons leven wilden inslaan. Ik werkte toen al twintig jaar voor Lufthansa en kon terugblikken op een topcarrière die me langs Londen, Sint-Petersburg, Warschau en Frankfurt had gebracht. Maar ik kreeg steeds meer het gevoel dat ik in een gouden kooi zat en wilde zélf ondernemen.”

Tijdens zijn trip langs tal van mondiale uithoeken merkte Bart dat overal ter wereld koffie gedronken werd én er een grote speler de toon aangaf. “De Belg is de achtste grootste koffiedrinker ter wereld, maar we hadden geen eigen kwaliteitsvolle keten. Die blinde vlek wilde ik opvullen.”

Tien West-Vlaamse shops

Vijf jaar na de start kan IzyCoffee bijzonder mooie adelbrieven voorleggen. Wat startte met een koffietruck onder een Izegemse brug, telt nu zeventien vestigingen in Vlaanderen. Tien daarvan bevinden zich in thuisbasis West-Vlaanderen: Izegem, Tielt, Torhout, Roeselare, Kortrijk, Knokke, Oostende, Zeebrugge, Brugge en vorig weekend opende ook in Ieper een vestiging. Gent telt drie vestigingen, maar IzyCoffee plantte ook al zijn vlag in Antwerpen, Leuven, Mechelen en Brussel.

Maar daarmee is de expansiedrang van ceo Bart en zijn team amper gestild. “We gaan constant op zoek naar white spots. Het doel is om tegen eind april volgend jaar op 25 koffiebars in België af te klokken. We mikken op vier doelgroepen: shoppers, locals, toeristen en studenten. Wij willen álle Belgen en toeristen in Belgische steden ervan overtuigen dat we met ons duurzaam concept een absolute meerwaarde kunnen bieden.”

“Binnen tien jaar moeten zevenhonderd IzyCoffee-filialen in verschillende landen zeker mogelijk zijn”

Om die plannen kracht bij te zetten, organiseerde IzyCoffee een derde kapitaalronde. Via het crowdlendingplatform WinWinner en groeikredieten van KBC en Participatiemaatschappij Vlaanderen kon 1,6 miljoen euro opgehaald worden. “Ons initiële doel was 500.000 euro, maar dat cijfer haalden we al na twee dagen. Ik was er vooraf zeker van dat we ons target zouden halen, maar ik schrok toch van de snelheid. Het bewijst dat mensen in ons verhaal geloven.”

Hasselt, Genk, Sint-Niklaas…

Het bedrag zal aangewend worden om, naast vier recente openingen in Brugge, Gent, Brussel en Ieper, nog eens acht shops in steden als Hasselt, Genk, Sint-Niklaas en Turnhout op te starten. Gent krijgt dan weer een vierde vestiging en er zijn plannen om in Brussel, Antwerpen en Brugge een tweede locatie te openen.

“Sinds twee maanden hebben we een operations manager in dienst, zodat ik me puur op het financiële verhaal én prospectie voor nieuwe panden kan focussen”, vervolgt Bart. “Om je een idee te geven: een gewone shop openen vraagt een investering van 100.000 tot 150.000 euro, een flagship store bedraagt makkelijk 200.000 euro.”

Een beeld uit april 2020: Bart Buyse, met zijn echtgenote Larissa Buyse en hun kinderen Sebastian en Philip in de IzyCoffee-truck, waar alles mee begon. © Frank Meurisse

“Maar ons verhaal lóópt. Intussen hebben we in Deinze een eigen Barista Academy op poten gezet en willen we volgend jaar ook in Wallonië vaste voet gaan grond krijgen. “We lonken naar steden als Luik, Charleroi, Namen, Bergen, maar ook Louvain-la-Neuve, Doornik en Moeskroen.”

Aanbiedingen uit de States

Van daaruit lijkt de stap naar het échte buitenland klein. “Dat is het ook”, glimlacht Bart. “We spelen nu in eerste klasse, maar willen naar de Champions League. Daarom willen we in 2024 een enorm grote financieringsronde realiseren. Op de internationale markt zijn we nog op zoek naar een partner die ons daarbij kan begeleiden.”

“Ons potentieel is erg groot, zeker in ons omringende landen landen als Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland. maar we krijgen ook aanbieden uit het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten en zelfs de Verenigde Staten. We willen echter niet lopen vooraleer we kunnen stappen. Onze eerste niet-Belgische opening zullen we hoogstwaarschijnlijk in Rijsel, Maastricht of Düsseldorf vieren.”

“Ons Belgisch verhaal fungeert als solide fundament, nu is het tijd om onze vleugels uit te slaan”

“Maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat we tot een wereldspeler kunnen uitgroeien. Ons Belgisch verhaal fungeert als een erg solide fundament, nu is het tijd om onze vleugels uit te slaan en verder te bouwen.”

“Binnen tien jaar zevenhonderd IzyCoffees in verschillende landen: in een wereld waar we wereldspelers als Starbucks, Costa Cofee, het Scandinavische Espresso House en het ons inspirerende Japanse %Arabica het vuur aan de schenen leggen, moet dat mogelijk zijn. We willen IzyCofee laten uitgroeien tot een internationaal keurmerk, maar altijd met beide voeten stevig in de West-Vlaamse grond. We zijn trots op onze afkomst.”

IzyCoffee telt twintig vaste medewerkers, naast een zestigtal flexijobbers en jobstudenten. Dit jaar zal het afklokken op een omzet van 2,7 miljoen euro en is het al drie jaar winstgevend. Per jaar gaan er om en bij de één miljoen koffies over de toonbank.