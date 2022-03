Koen van PubliX steekt waterattractie in een nieuw kleedje: “Plopsaland is onze showroom”

Wie wel eens over de N8 dendert, kon de voorbije weken de bootjes van Kaatje, Kamiel en Viktor opmerken bij beletteringsfirma PubliX. Zaakvoerder Koen Wauters herschilderde die en bestickerde ze, zodat ze nu klaar zijn voor het nieuwe TikTak-thema in Plopsaland De Panne. Ook andere pretparkattracties nam hij eerder al onder handen.

De samenwerking tussen Plopsa en Koen Wauters (47) gaat terug tot voor de oprichting van PubliX, in 2000. “Ik werkte vroeger als vaste decorateur in het voormalige Meli Park. De voorbije twee decennia deed ik al heel wat opdrachten voor opvolger Plopsaland De Panne, maar ook voor de andere pretparken van de groep, zoals Plopsa Coo of het Duitse Holiday Park”, vertelt hij.

“Ook de wagentjes van Bellewaerde Park in Ieper stonden hier trouwens al op ons bedrijfsterrein. De verklaring daarvoor is simpelweg dat ik weinig concurrentie heb in de ruime omgeving. Vooral als handschilder behoor ik zowat tot een uitstervend ras.”

Winterwerk

Ook de bekende Meli-reus, de Koffiekopjes of de Konijntjes trokken hier de voorbije jaren al de aandacht van de vele voorbijrijdende automobilisten. Voor Koen zijn ze zelfs jaarlijkse winterkost. “Die attracties worden tijdens de sluiting van het pretpark gedemonteerd door de technische dienst, die dan bijvoorbeeld de wielen en de rollementen aan een onderhoudsbeurt onderwerpt. De karretjes zelf halen wij hier verder uit elkaar om het polyester te herstellen en op te schuren waar nodig, en alles te herschilderen na slijtage of vandalisme. Daarna vertrekken de wagentjes opnieuw naar het park en worden ze eerst gekeurd alvorens ze weer meedraaien.”

Voor dat schilderwerk wendt Koen verschillende verven en technieken aan. “Zo gebruik ik zowel een spuitpistool als een verfborstel, voor het ruwe werk of de afwerking. Daarnaast kunnen we hier ook beletteringen aanbrengen, of wrapten we bijvoorbeeld ook al de auto’s voor de Plopsa-parade”, legt hij uit.

Strikte planning

“Werken aan zo’n pretparkattractie is zeker anders dan aan een doorsnee bedrijfscamionette”, vindt hij. “Je weet namelijk dat vele duizenden bezoekers jouw werk zullen bewonderen. Ik zeg dan ook wel eens dat Plopsaland De Panne doorheen de jaren onze showroom is geworden”, lacht Koen.

“Keerzijde van de medaille is wel de hele strikte planning, tijdens de korte wintersluiting van het park. Concreet kregen we twee weken tijd om deze tien bootjes van een nieuwe kleur en bestickering te voorzien. Daar ben ik samen met twee stagiairs fulltime mee bezig geweest.”

Primeurs

Zelf gaat Koen niet meer naar Plopsaland De Panne. “Vroeger hadden we wel een abonnement, maar ondertussen zijn onze kinderen daar te oud voor. Ook kinderprogramma’s zie ik nu niet meer passeren, maar toch blijf ik via deze opdrachten op de hoogte van wat er reilt en zeilt in die wereld. Meer zelfs: ik weet dikwijls als een van de eersten welke nieuwe thema’s er zitten aan te komen. Ik kreeg nu immers al het ontwerp binnen voor een volgende opdracht in Plopsa Coo.”