Koen Meersseman, schepen in Zonnebeke, schrijft open brief over het verdwijnen van de bankautomaten

Vele burgers en lokale politici maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de geldautomaten op het platteland. Uit de bevragen van de Europese Centrale Bank blijkt dat ruim een kwart van de Belgen het moeilijk vindt om nog aan cash geld te raken.

Dit percentage is ongetwijfeld nog een stuk hoger op het platteland en in onze dorpen. De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten pleit dan ook voor een bankautomaat in een straal van 5 kilometer.

Het alternatief voorstel Batopin is een samenwerking tussen de 4 grootbanken en blijkt onvoldoende garanties te kunnen bieden voor een overgang waarin nabijheid en inclusie een belangrijke rol spelen. Ondanks de vele inspanningen is volgens de barometer inclusie uit 2022 bijna 1 op de 2 Belgen digitaal kwetsbaar. Het gebruik van bankkaarten of een smartphone is voor verschillende doelgroepen in onze samenleving problematisch.

Daarnaast zijn er ook betalende alternatieven zoals Nickel waarbij u tegen betaling in de deelnemende krantenwinkel geld kan afhalen. Ook in onze uitgestrekte en landelijke gemeente Zonnebeke (Zandvoorde, Geluveld, Beselare, Zonnebeke en Passendale) die een oppervlakte heeft van 68 km² en 12.500 inwoners telt, verdwijnen de bankautomaten. Enkel in de dorpskern van Zonnebeke is nog een afhaalautomaat voorhanden, de rest is verdwenen of staan op het punt te verdwijnen. Zo gaan we van 8 bankautomaten richting 1 goedgekeurd Batopinpunt in het centrum van Zonnebeke. Om u een idee te geven, indien u van Zandvoorde met de wagen naar Zonnebeke wil rijden doet u daar 12 minuten over en is de afstand ongeveer 10 km, u passeert er enkele drukke kruispunten en gewestwegen.

Sinds twee jaar zijn we als gemeente in contact met Batopin en werd er nagevraagd om minstens in 2 kernen een afhaalpunt te voorzien. De mensen van Batopin zijn vriendelijk en kwamen langs om potentiële locaties na te kijken. De vraag om in meer kernen aanwezig te zijn past echter niet in hun visie. Efficiëntie haalt het van nabijheid. Batopin voorziet wel meerdere afhaalautomaten op 1 punt want dat is natuurlijk efficiënter.

Een oplossing over de grens?

Net over de grens in Nederland kun je in de kleine plattelandsgemeenten meer dan 1.500 geldautomaten terugvinden bij de lokale handelaars. Ongetwijfeld ken je deze automaten die je terug kan vinden in ieder Nederlands attractiepark of vakantiedomein. Deze worden gevuld door de handelaar, bieden een klein verdienmodel aan en hebben een beperking in opslagcapaciteit in functie van de veiligheid. Helaas beperkt onder andere de “Federale wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid” dat lokale ondernemers geldautomaten installeren in hun handelszaak. De zorg rond plofkraken uit het verleden lijkt me met deze voorwaarden toch interessanter dan het bewaren van cash geld onder een matras of in een sok. Het zou goed zijn mocht er werk gemaakt worden van een aanpassing in deze wetgeving zodat op korte termijn nabijheid en inclusie het kunnen halen van efficiëntie.

Koen Meersseman

Schepen Zonnebeke voor #Team8980