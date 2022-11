Koen en Sharon openen automatenshop in Poelkapelle

Bij het tankstation Vansevenant Express langs de Brugseweg in Poelkapelle openen Koen Dael en Sharon Demeyer Automatenshop Tank. Naast dranken, snacks en broden kun je er 24 uur op 24 terecht voor dagschotels van lokale producenten als A Point en ’t Kokkerelleke.

Koen Dael (41) en Sharon Demeyer (35) wonen met hun twee kinderen Milan (10) en Maïté (12) sinds 2016 in hun nieuwbouw in de Brugseweg 149 in Poelkapelle. “Toen we hier bouwden, was er in het eerste ontwerp van de architect een winkel voorzien”, vertelt Sharon. “Zo veel ontwerpen later was het idee voor een winkel een beetje verwaterd, maar het idee bleef wel in ons achterhoofd nazinderen. Het is een drukke weg en er staan vooral in het weekend soms vrachtwagens een paar uur stil en die bestuurders kunnen nergens in de buurt iets eten of drinken.”

Leveringsproblemen

Uiteindelijk kwam het koppel met het idee voor een automatenshop. “Ik zei tegen Koen: het enige wat je moet doen is een kotje bouwen. Ondertussen is gebleken dat er veel meer bij komt kijken”, lachen Sharon en Koen, die nul ervaring hadden met automaten en allebei werken. Koen is reclamebehanger en schilder, Sharon werkt bij SD Worx. “We kenden ook leveringsproblemen door de crisis. Eigenlijk hoopten we al in september te openen.”

“Ondertussen is gebleken dat er veel meer bij komt kijken dan enkel een kotje bouwen”

Het wordt dus vandaag vrijdag 25 november. In het aanbod zitten automaten met koude dranken en snacks zoals chips en snoep, warme dranken (koffie, twee soorten soep en chocomelk), een broodautomaat, een automaat met charcuterie, gruyèrekaas, melk, chocomelk, wijn… en twee grote voedingsautomaten met dagschotels, soep, spaghettisaus, stoofvlees… “We kozen voor producten van lokale handelaars. Zo komen de dagschotels van A Point, ’t Kokkerelletje, Délices Chez Lies en Foulon, de kippenboer uit Moorslede. Het brood komt uit Beselare en de soepen van een kennis van ons uit Izegem die artisanale soepen maakt.”

In eigen beheer

Ook met hun naam Tank trekken Koen en Sharon de lokale kaart. “De naam verwijst onder meer naar de tank uit de Eerste Wereldoorlog van Poelkapelle, maar ook naar het feit dat we naast een tankstation te vinden zijn. En naar het feit dat de mensen zichzelf eens kunnen bijtanken met een hapje en een drankje. We kozen er bewust voor om dit in eigen beheer te doen, omdat we ervoor willen zorgen dat automaten nooit leeg staan. Wij wonen er vlak naast, dus we kunnen het van nabij opvolgen, ook qua onderhoud.”