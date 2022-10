Knelpuntsectoren slaan handen in elkaar om Oekraïners aan een job te helpen

Het collectief Matching Talent organiseerde vrijdagochtend een event voor Oekraiende vluchtelingen die op zoek zijn naar werk. Verschillende actoren komen samen in het Parkhotel in Kortrijk om de werkzoekenden in contact te brengen met de juiste bedrijven. Tijdens een doorlopende infosessie krijgen nieuwkomers informatie over de werking van de VDAB, worden openstaande vacatures in diverse sectoren voorgesteld en ontdekken ze gratis opleidingen.

Matching Talent is een gemeenschappelijk initiatief van verschillende sectorfondsen: Alimento (voeding), Cobot (textiel), Woodwize (hout), Co-Valent (chemie) en kunststof (PlastIQ). Samen willen de Oekraïense nieuwkomers meer kansen geven om actief te kunnen deelnemen aan onze arbeidsmarkt. Centraal in het verhaal staat Svitlana Fedorova, jobcoach en tolk bij PlastIQ en tevens zelf afkomstig uit Oekraïne. Via sociale media maakte ze het evenement bekend bij de Oekraïense vluchtelingen, met positieve reacties én kritische vragen als resultaat.

Wegwijs maken

“Oekraïners zijn van nature een beetje achterdochtig, ze worden zo opgevoed. In het onderwijs leert men kinderen van jongs af aan om kritisch na te denken en om informatie te checken en te dubbelchecken. Na extra uitleg en een bevestiging dat het effectief gaat om een erkend initiatief, begonnen steeds meer geïnteresseerden zich te melden,” vertelt Svitlana. Uiteindelijk kwamen zo’n 40 Oekraïners opdagen.

“Het doel van het event is om hun uitdagingen in kaart te brengen en om samen met de aanwezige instanties – zoals VDAB, OCMW, integratiediensten, interimkantoren en werkgevers – naar eenvoudige oplossingen te zoeken die de aanwezigen kunnen helpen bij het vinden van een vaste job in de textiel-, hout-, voedings-, chemie- of kunststoffensector. Onze ervaring leert dat nieuwkomers met een job veel sneller integreren. Dat vraagt niet enkel om inspanningen van de nieuwkomers zelf, maar ook van de bedrijven. Die moeten bereid zijn om hun vacatures open te stellen voor deze doelgroep. Met Matching Talent zorgen we dat potentiële werknemers genoeg (technische) bagage meekrijgen zodat ze meteen ingezet kunnen worden.”