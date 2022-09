Klimzalen in crisis: van corona naar prijsexplosie bouwmaterialen

Black Box Boulder op de Pottelberg opende officieel haar deuren op 1 maart 2020, maar moest na slechts twee weken sluiten omwille van COVID-19. De tussenkomst van overheidssteun voor alle bedrijven die verplicht moesten sluiten, was tien procent van de omzet. “Wij kwamen met die premie nog niet toe om de huur te betalen, maar we hebben de sluiting van drie maanden overleefd. We hadden toen een heel goede zomer, maar toen de tweede lockdown werd afgekondigd, kwam het water opnieuw tot de lippen”, vertelt zaakvoerder Koen Demuynck.

In januari 2021 zetten klimfanaten en vaste klimmers een crowdfunding op die net geen 12.000 euro opleverde. “Dat was hartverwarmend, het heeft zeker geholpen, maar met 10.000 euro huur per maand voor de twee locaties (Black Box Boulder behoort tot dezelfde groep als klimzaal Blueberry Hill, n.v.d.r.) was het niet voldoende. Ik heb toen beroep moeten doen op privékapitaal van vrienden en familie.”

Na de tweede lockdown begon het klantenaantal opnieuw te stijgen, maar daar was de volgende crisis al. Blueberry Hill – die al meer dan dertig jaar bestaat – sluit in december 2023 de deuren te Oudenaardsesteenweg om plaats te maken voor appartementen. De klimzaal zal verhuizen naar een nieuwe locatie in Zwevegem. De gesloten ruwbouw van Transfo Climbing was begroot op 850.000 euro, maar door de prijsexplosie aan bouwmaterialen intussen al op 1.350.000 euro geraamd. “Het wordt één van de grootste klimzalen van Vlaanderen met een zeer uitgebreide jeugdwerking en nationale wedstrijden, maar met deze huidige prijzen moeten we het project voorlopig stilleggen. Deze bedragen kunnen wij niet financieren en we willen ook niet doorrekenen op de klimmer”, zegt Koen.

Transfo Climbing zal drie keer zo groot zijn als Blueberry Hill waar mensen zowel kunnen lengteklimmen (met 60 touwen in plaats van 20) als speedklimmen en waar ook een boulderzaal zal aanwezig zijn. “En om het plaatje af te maken, zitten we ook middenin een energiecrisis”, gaat Koen verder. “De zalen moeten verlicht worden en ook al is het een sportzaal, op koude dagen moet hier ook verwarmd worden. De laatste jaren hebben wij toch al ons deel gehad. Het is moeilijk om te ondernemen, je hebt geen zekerheid meer.”