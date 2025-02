Kledingzaak Deleye in Roeselare na make-over in fris kleedje, ook de parking is onder handen genomen

Deleye Roeselare opent donderdag officieel de deuren na een grondige make-over. De kledingzaak kreeg een fris, modern interieur voor een nog betere winkelervaring. Ook de parking werd vernieuwd: het werd een ruime parkparking met veel groen en sfeervolle paadjes.

“In 1989 zijn papa Freddy en mama Monique gestart met Deleye”, begint Fried’l Deleye. “Ik ben van jongs af automatisch in de zaak gerold. Ik hielp er in de weekends en op 21-jarige leeftijd werd ik verantwoordelijk voor de winkel in Brugge. Nu hebben we een kledingzaak in Brugge, in Kuurne en uiteraard in Roeselare. Papa Freddy volgt nog steeds de cijfers op en mama Monique is ook meestal ‘s namiddags in de winkel in Roeselare. Onze CEO Nancy Claeys leidt alles in goede banen. Ik doe, samen met drie aankopers, de aankopen. Het is geen overbodige luxe dat we met vier aankopers zijn, want we verkopen meer dan 300 kleding- en schoenmerken.”

Premium Lab

“In iedere winkel zijn er tussen de 35 à 40 medewerkers actief. Veel van onze mensen werken al heel lang bij ons. Magda bijvoorbeeld is meer dan 70 jaar en heeft nog steeds een flexijob bij ons. Opa Gaston heeft Magda nog aangenomen.” (lacht)

“Nadat we in 2022 verbouwingen in Kuurne hebben gedaan, is er nu een grote make over gebeurd in Roeselare. We hebben nu een nieuwe, mooie, groene parking en er is ook bijgebouwd. In de nieuwbouw is er ons Premium Lab en Exclusief. Daar vinden we kledij van Essentiel en Natan naast Scandinavische en Belgische merken.”

Deleye Café

“Onze kassa’s hebben ook een nieuwe plaats gekregen. Ze staan minder centraal en zijn sober gehouden. Ervoor is er het Deleye Café. Daar kunnen dames en heren genieten van een koffie, terwijl hun partner kledij uitzoekt en past. Op een digitaal scherm kunnen ze onze marketingbeelden bekijken.”

“De herenafdeling, zowel de sportieve afdeling als de kostuumafdeling, is ook volledig vernieuwd. Het is inderdaad een grote verbouwing geweest, maar toch is de winkel nooit volledig gesloten geweest.”

“Deleye doet het inderdaad goed in de uitdagende retailwereld. Ik geloof dat enkele zaken daarvoor verantwoordelijk zijn. Deleye doet het goed omdat we blijven investeren in onze winkels en parkings, we verder digitaliseren en we ook sterk inzetten in opleiding van onze mensen. Maar vooral omdat we al onze klanten steeds die warme authentieke service willen bieden.” (PS)