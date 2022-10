Kledingwinkel Pop en Punch zoekt overnemers

Na 35 jaar stopt Dominique Maenhout met haar kledingwinkel Punch in de Stormestraat in Waregem. Ook Pop, de conceptstore van dochter Camille Rogiers, zoekt overnemers. “We hebben heel lang getwijfeld, maar aan alle mooie liedjes komt een einde”, vertellen ze.

Een vaste waarde in de Waregemse shoppingwereld houdt ermee op. Na 35 jaar zal Dominique Maenhout (59) binnenkort niet meer te vinden zijn in Punch, de kledingwinkel die ze 35 jaar geleden opende in een pand van haar ouders. “Mijn mama zei altijd dat ze op haar zestigste zou stoppen, en die belofte gaat ze nu nakomen. Ze wil werk maken van haar bucket list”, lacht dochter Camille, die zes jaar geleden Pop opende, pal naast Punch. “Ik heb heel lang getwijfeld over deze beslissing. Toen de nieuwe collectie arriveerde, kriebelde het meteen weer om nog wat verder te doen. Maar mijn man wees erop dat ik een belofte had gedaan”, vertelt Dominique, die alvast een duidelijk beeld heeft van de nabije toekomst. “Ik wil meer genieten van het leven: tijd doorbrengen met mijn eerste kleinkind, wat meer golfen, vrijwilligerswerk doen en reizen met mijn man, die nog altijd een drukke carrière heeft. Ik ga het hier zeker missen en op het einde een traantje laten, maar ik ga niet meteen in een zwart gat vallen. Wees gerust.”

Voor de Waregemse shoppers dreigt er dan wel weer een leegte. Behalve Punch, dat zich toelegt op Belgische modemerken, zoekt ook het hippe zusje Pop een overnemer.

Carrièreswitch

Hoewel er in dochter Camille Rogiers (32) een geschikte zaakvoerster schuilde voor de twee modezaken, kiest ook zij voor een andere carrière. “Ik ben ooit begonnen bij Zara en werk nu al bijna 15 jaar in de modewereld, maar het is tijd voor iets nieuws. Dit is het ideale moment om een carrièreswitch te maken. Wat ik precies ga doen, kan ik helaas nog niet kwijt.”

Vast staat dat de dames aan hun laatste maanden toe zijn. Het valt op dat Dominique en Camille volledig op elkaar ingespeeld zijn. “We zijn twee handen op één buik en na al die jaren gaat het samenwerken nog vlotter”, vertelt Dominique, die vaak van de ene naar de andere winkel loopt. Een haastige zoektocht naar overnemers is er niet bij, maar Dominiques zestigste verjaardag in april is de natuurlijke deadline. “Beide panden worden te huur gezet. Als iemand het verhaal van Punch en Pop wil verderzetten, kan dat ook. Alles is bespreekbaar.” (PNW)