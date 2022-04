Kledingwinkel Hertex McPitts uit Roeselare sluit na Batjes voorgoed de deuren

Geert Vandepitte (66) van de kledingzaak Hertex McPitts gaat met pensioen. Geert is aan de definitieve uitverkoop bezig en eind juni sluit de zaak in de Rijselstraat voorgoed de deuren.

“Ik heb vijftig jaar hard gewerkt en ik geloof dat ik het verdien om het nu een beetje rustiger aan te doen”, lacht Geert. Geert is kleermaker en heeft de stiel geleerd in het Roeselaarse VTI. “In 1978 ben ik met een zelfstandige zaak begonnen in de Zuidstraat. Dat was in een pand dat ik huurde. In 2005 ben ik verhuisd naar dit pand in de Rijselstraat dat mijn eigendom is. Ik ben inderdaad nog een echte kleermaker en dat is een uitstervend ras. Ik zou niet weten waar je de kleermakersstiel nog kunt leren. Vroeger waren er in de streek veel ateliers waar kledij werd gemaakt maar die zijn bijna allemaal verdwenen. Onze stiel wordt eigenlijk niet gewaardeerd door de mensen. Velen denken dat wij werken aan tarieven zoals die sukkelaars in de ateliers van Bangladesh.”

Trouwe klanten

“Toch is er zeker nog liefhebberij om mooie kledij te dragen. Zakenmensen maar ook jonge mensen dragen graag een mooi pak, ja, ook een driedelig pak. Een vest of gilet zoals men dat noemt, is hip om dragen en wordt ook gecombineerd met een jeans en een mooi hemd. Of een pak gecombineerd met sneakers. Waarom niet?”

“Maatpakken worden niet meer gemaakt. In een echt maatpak aanmeten, passen, naaien en afwerken kruipt toch snel zo’n vijftig uur werk. Als je dan 25 euro per uur rekent, kom je dan toch al aan een mooie som. En dan heb je nog de stof niet meegerekend!”

“Ik heb veel trouwe klanten van over heel België. Ik heb er altijd voor gezorgd dat ik modieuze kwaliteitskledij kon aanbieden. Ik wilde geen eenheidsworst in mijn winkel die je in veel zaken in Vlaanderen ziet. Ik heb zelfs een eigen merk van broeken, hemden, sokken, … McPitts is een succesvolle kledingslijn geworden. Die naam is eigenlijk een verwijzing naar mijn familienaam. De mensen zeiden vroeger altijd ‘daar, dat is er één van Pittes’ en zo heb ik de naam McPitts in het leven geroepen.”

Met de camper

“Ik heb mijn stiel altijd enorm graag gedaan en ook nu nog kom ik met veel goesting naar de winkel in Roeselare. Mijn vrouw en ik wonen in Brugge maar het gebeurt vaak dat ik al om zes uur ’s morgens in de zaak ben om te naaien. Ik heb al van enkele klanten een geschenkje gekregen en ze zeggen mij dat ze me zullen missen. Ik zal hen ook missen en mijn vrouw zegt dat ik nog raar zal opkijken als ik volledig ben gestopt met de winkel. Maar het is genoeg geweest. Mijn vrouw is al een jaar met pensioen en ik kijk er naar uit om samen met haar echt van het leven te genieten.”

“Oh ja, ik zal me zeker kunnen bezig houden. Ik zing graag en ben lid van een vocaal ensemble in Brugge en van het Zilverbergkoor in Roeselare. Mijn vrouw en ik hebben ook een camper en trekken er zeer graag op uit. Onze uitvalsbasis is vaak ons huis in de Ardèche waar we nu ook meer zullen verblijven. Wat er met de winkel in de Rijselstraat zal gebeuren? Die zal ik te koop stellen. Maar eerst nog enkele maanden uitverkopen tot na de Batjes”, besluit Geert. (Peter Soete)