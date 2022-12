Klaar voor een week lang Radio2 live in Roeselare: handelaars voelen nu al de impact

Radio2 kampeert in december op de Roeselaarse Grote Markt. Volgende week zendt men er zelfs non stop uit en zijn er dagelijks optreden van artiesten. Dit blijkt een schot in de roos van het stadsbestuur.

Handelaars, shoppers én de jeugd zijn dol op de komst van de familiezender naar de Grote Markt. De commentaren zijn zeer lovend. We maken een praatje met Elise Kerkaert (13), Renée Wullepit (13), Agathe Eggermont (13) en Vita Vermaut (13) uit Barnum. “Onze examens zijn voorbij en we komen een geschenkje kopen voor Secret Santa. Iedereen in onze klas moet één cadeautje kopen voor iemand anders en we geven die geschenkjes wanneer we vrijdag ons rapport halen naar school. Wij vinden Roeselare echt cool in deze periode. Er is heel veel te doen, alles is zo mooi versierd, we hebben het nog nooit zo mooi gezien. We zijn zeer enthousiast. Zelfs de rolschaatspiste vinden we een goed alternatief voor de ijspiste. Deze laatste blijft natuurlijk onze voorkeur wegdragen, maar we begrijpen zeker dat het nu niet het moment is om een ijspiste te plaatsen.”

Typische kerstdrankjes

Robbe Debrauwer, de medewerker in de Moustache op de Grote Markt, is eveneens vol lof. “Radio2 staat hier sinds 10 december live radio te maken en we merken toch dat er veel meer mensen op de markt rondlopen. Wij doen daar uiteraard ons voordeel mee. De mensen die eens naar de dj’s komen kijken, springen dan binnen bij ons voor een warme chocolademelk of een glühwein, ja, typische kerstdrankjes. In die optiek is het voor ons inderdaad een goede zaak dat de chalets op het Stationsplein staan. Weet je dat ik zelf meer in kerststemming ben dan andere jaren? De dj’s komen hier binnen om iets te drinken, we horen en zien de live optredens op het podium. Eigenlijk is het een totaalpakket in Roeselare tijdens deze kerstperiode: iedereen heeft iets om naar uit te kijken. Er is het huis van de kerstman voor de kleintjes, er is een reuzenrad van waarop je een prachtig zicht hebt op de stad, de shoppingstraten draaien op volle toeren, er staan gezellige chalets om iets te drinken of te eten op het Stationsplein, er is een rolschaatspiste, er is live radio met optredens van een nationale radiozender én er is een ongelooflijke feeërieke kerstverlichting in de stad. De wintermaanden zijn traditioneel iets kalmer in de horeca, maar dit event nu is een super opsteker. Veel meer kan men niet doen dan dit. Laat het volgend jaar maar weer van dat zijn!”

Dikke pluim op de hoed

Eenzelfde positief geluid horen we bij Leonie van Scarpetta. “We merken dat er toch meer volk in de winkelstraten loopt dan andere jaren. Wij zijn niet de enige zaak die dat vaststelt. En ja, Radio2 is een ongelooflijke voltreffer, want die live uitzendingen en optredens brengen veel mensen naar ons stadscentrum. Ik had hier onlangs een dame over de vloer die verklaarde een grote fan van Radio2 te zijn. Zij kwam speciaal naar Roeselare om de presentatoren aan het werk te zien en ze had ook beslist om al haar kerstaankopen in Roeselare te doen. Ja echt waar, ze heeft al haar kerstgeschenken in onze stad gekocht door Radio2. Daar wordt een mens toch gelukkig van!”

“Oh ja, en het mag eens gezegd worden dat er een dikke pluim op de hoed van de stadsdiensten en van de burgemeester mag gestoken worden. Hun communicatie naar ons is uitstekend en de stad draagt echt zorg voor de handelaars. Wij voelen ons erg gesteund en dat doet deugd. Roeselare leeft als handelsstad en we zijn blij dat we daar ook ons steentje kunnen toe bijdragen.”

Allen naar de Manestraat

In de Manestraat kunnen ze ook niet klagen over het kerstevent en de koopzondagen. “Bij ons was het goed druk”, knikt Friedl van Kaas en Zo. “Wij kregen heel veel bestellingen van mensen die we niet kennen, zowel van binnen als van buiten Roeselare. De kerstanimatie van de stad heeft zeker een impact.”

“Het is inderdaad een succes en volgend jaar mag het zeker opnieuw dezelfde beleving zijn. Misschien kan er een beetje meer kerst- of sfeermuziek in de straten zelf zijn”, bedenkt Sabien van Herenkledij Xavier.

“En voor de winkeliers zou het ook niet slecht zijn als de optredens iets later zouden plaatsvinden. Om vier uur in de namiddag is wel heel vroeg, want dan lokt men de klanten eigenlijk uit onze winkels. Nu, dat is mijn persoonlijke opmerking en ik begrijp dat men niet voor iedereen altijd het beste kan doen”, zegt Lindsay van Plainz.

Robbe Debrauwer met eigenaars Louis Vandepitte en Sharlien Derluyn van Café Moustache. © Stefaan Beel

“En het zou ook geen slecht idee zijn om de Manestraat meer te betrekken in het hele eindejaarsgebeuren. Soms heb ik de indruk dat we een klein beetje op de achtergrond verdwijnen op het vlak van kerstanimatie in de centrumstraten”, vult Dorien van Do Fashion aan.

“Precies”, pikt Sofie van Jolie-Me in. “En men mag niet vergeten dat in de Manestraat de leukste en hipste winkels met de tofste verkopers van de hele stad te vinden zijn (lacht). Neen, even ernstig, het is wel een feit dat de Manestraat een speciale shoppingstraat is. Hier vind je geen ketens, maar zijn het bijna allemaal zelfstandige winkels. Net als de stad doen we ons uiterste best om onze klanten een goed gevoel te geven en we zouden het erg op prijs stellen als we daar in de toekomst nog een beetje meer de gelegenheid voor zouden krijgen. Misschien moeten we eens met de mensen van de stad rond de tafel zitten om leuke en originele acties voor de Manestraat te bedenken?”