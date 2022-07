Kimberly Debeyne in de voetsporen van Martine Vervaele in De Kriebel in Kachtem

Martine Vervaele (58) geeft de fakkel in De Kriebel door aan Kimberly Debeyne (30). Op vrijdag 15 juli zwaait Martine met een glas haar trouwe klanten nog eens uit. En vanaf 8 augustus zal Kimberly na de verlofperiode het gezicht worden van de krantenzaak.

Martine Vervaele bezig horen en zien met haar klanten, het is een attractie op zich waar wij even getuige mogen van zijn. Ondertussen loopt Kimberly Debeyne op haar vrije momenten al mee in de dagbladhandel in de Kachtemsestraat. In juni 2004, dus 18 jaar geleden, streek de uit Zwevezele afkomstige Martine neer in de zaak pal in het centrum van Kachtem. Maar nu geeft ze de fakkel door. “Ik zocht een overnemer omdat ik me klaar voel voor wat andere uitdagingen in mijn leven. Ik heb ondertussen kleinkinderen en ik wil overal nog helpen waar ik nodig ben. Het is ook de bedoeling dat ik hier nog wat blijf helpen bij Kimberly.”

“Ik liep school in Kachtem en als kind kwam ik hier al snoep kopen” – Kimberly Debeyne

Martine is een dame die van aanpakken weet. “Het eerste postpunt uit de regio haalden we hier binnen. Dat is nog altijd een van de sterke troeven van De Kriebel. Van waar die naam komt? Dat weet ik echt niet, we hebben die overgenomen toen we de zaak van Kris en Isabelle overnamen.” De Kriebel gaat al een stuk verder terug in de tijd, Kris volgde in de voetsporen van zijn ma Nicole Verscheure die op haar beurt de winkel had overgenomen van Marie-Louise Pruim.

Rookwaren

Maar in al die jaren is de zaak uiteraard heel wat veranderd. “Je kun het eigenlijk in niets meer vergelijken met vroeger. Van de boekjes en de kranten kun je niet overleven, er komen veel zaken bij kijken. Onder meer de pakjes die hier kunnen opgehaald worden. Maar er zijn ook nog altijd de rookwaren. Sommige klanten komen hier voor een specifiek merk van sigaren. Ik zorgde er dan voor dat ik die altijd in huis had. Maar ook snoep en wenskaarten verkopen nog altijd goed. En we hebben alle Lottoproducten.”

De Kriebel is geen onbekend terrein voor Kimberly (30). “Ik heb hier de lagere school in Kachtem doorlopen, ik kwam hier wel eens snoep halen”, herinnert ze zich. Samen met Anthony Seynhaeve (32), met wie ze een zoontje Jayden (7) heeft, woont ze nu in Beveren. “Ik heb ook nog drie kinderen uit een eerdere relatie”, pikt Anthony, zelfstandig elektricien in. “We zijn voor ons gezin altijd in de weer van ‘s morgens vroeg tot een stuk in de avond. We zijn drukke dagen best wel gewend.”

Kimberly doet nu nog haar opzegtermijn uit bij Broodbar Tastoe in de Noordlaan in Roeselare. “Ik heb dus ervaring in de verkoop, ik werk graag met mensen.” Martine belooft haar een mooie klandizie. “Ik heb echt waar goede klanten. Er wordt hier ook veel gelachen. Maar uiteraard komt soms ook iemand eens zijn hart luchten, in al die jaren zijn immers ook al heel wat mensen overleden. Vreugde en verdriet delen, dat kan allemaal, ik heb uiteraard al een band met die mensen opgebouwd. Van de werkmannen die ‘s morgens vroeg langs komen tot de senioren die hier al bijna twee decennia klant zijn.”

Ideeënbox

Op 16 juli volgt de officiële overname. “En op 15 juli trakteer ik nog eens al de klanten”, lacht Martine. “En zo kunnen ze meteen ook kennis maken met Kimberly.” Grote veranderingen zijn er nog niet meteen op til in De Kriebel. “We nemen de openingsuren van Martine over, dus van 6.15 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, op zaterdag is dat van 7 tot 12.15 uur. Vroeg uit de veren, daar heb ik geen moeite mee. We zullen hier binnen wat zaken veranderen, op 8 augustus gaan we dan na het verlof opnieuw open. We denken er ook over na om hier eventueel broodjes aan te bieden. In de zaak is ruimte genoeg om nog wat uit breiden en we zullen ook een ideeënbox zetten, dan kunnen de mensen daar hun wensen kenbaar maken”, besluit het jonge ondernemende koppel.