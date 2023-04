Keurslager Jeroen en Joyce opnieuw Belgisch kampioen charcuterie: “Het is maar goed als het perfect is”

Keurslager Jeroen en Joyce uit Avelgem is alweer in de prijzen gevallen. Net als vorig jaar kroonde het koppel zich tot Belgisch kampioen. In de 43-jarige geschiedenis van de internationale wedstrijd Confrérie des Chevaliers du Goûte Andouille de Jargeau was dat nog nooit gebeurd. “Het is maar goed als het perfect is”, zegt slager Jeroen Lievens.

Back to back, vrij vertaald: twee keer op rij winnen. Het is er weinigen gegeven, maar Keurslager Jeroen en Joyce uit Avelgem is er wél in geslaagd. Het cliché wil dat bevestigen moeilijker is dan doorbreken. Een andere wetmatigheid is dat iemand die perfectie nastreeft sneller beloond zal worden. “En de concurrentie was groter, want er waren meer deelnemers dan vorig jaar”, zegt Jeroen Lievens. “Om deel te nemen, moet je minimaal tien producten inschrijven in vijf verschillende categorieën. We kozen voor twaalf stuks op mijn naam. Elf werden bekroond met goud, eentje met zilver. Er was ook een wedstrijd voor mediterraanse producten, waaraan we op Joyce haar naam meededen met drie producten. Ze viel ook in de prijzen. We behaalden de tweede plaats op internationaal niveau met onze gedroogd coppa.”

Belgisch kampioen zijn ze geworden met crème paté, salami zonder look, don schincken, gedroogde ham, paté van het huis, gekookte ham van het huis, droge worstjes, gerookte beenham, pastrami, salami cucullata en lunchworst.

Jeroen in zijn speciale koelcel waar hij het Italiaanse klimaat nabootst om pastrami te maken. © JC

Opvallend: als je deelneemt aan een wedstrijd zou je een extra inspanning verwachten. “Nee, ik heb gewoon onze frigo opengedaan en stalen verzonden. Zo hebben we bijvoorbeeld een koelcel waar het Italiaanse klimaat wordt nagebootst om de coppa te laten rijpen. Toen ik experimenteerde heb ik kilo’s moeten weggooien omdat het niet goed genoeg was. Dat kun je niet aan je klanten voorschotelen, zo verlies je ze.”

Zilver wordt goud

Dat kenmerkt de slager. “Het is maar goed als het perfect is. Vorig jaar kreeg ik voor drie soorten charcuterie zilver en dan krijg je een beoordelingsfiche. Die heb ik gefinetuned en ik nam opnieuw deel met die drie soorten. De zilveren medailles veranderden naar gouden exemplaren.” Daarvoor doe je het, geeft partner Joyce Cordonnier aan. “Iedereen krijgt graag een beetje erkenning en bevestiging dat je goed bezig bent.”

Vorig jaar kon met het zomerverlof gespaard worden met een klantenkaart voor een degustatiebord met alle vijftien bekroonde vleessoorten. “De klanten moesten niet extra betalen voor dat bordje. Zo geven we iets terug en kunnen zij feedback aan ons geven”, zegt Jeroen Lievens.

Jeroen en Joyce creëren stuk voor stuk producten van topkwaliteit. © JC

“Ook nu gaan we een actie doen, maar het zal niet dezelfde zijn. We willen onze gedroogde ham eens in de kijker zetten”, zegt Joyce Cordonnier. “Ik heb er drie jaar aan gesleuteld om die perfect te krijgen (lacht). De gedroogde ham is bekroond tot subliem product”, aldus Jeroen Lievens. “Soms moet je maar één gram kruiding toevoegen en je krijgt een totaal ander product.”

Korte keten

Ook de korte keten draagt keurslager Jeroen en Joyce hoog in het vaandel. “Gisteren (dinsdag, red.) heb ik de zwijnen gesneden. De hespen liggen in de kast om te koken. We kopen zelf dieren aan bij de boeren. Veel korter dan ons kun je niet gaan. We maken alles zelf. Anders kun je naar de supermarkt gaan, hè”, zegt Jeroen Lievens. “Sinds maandag hebben we ook een professionele kok die in de potten roert”, zegt Joyce Cordonnier. “Dat we opnieuw in de prijzen vallen, geeft enorm veel voldoening. Want de slagerij, dat is ons leven. We gaan ermee slapen en staan ermee op”, sluit Jeroen Lievens af.