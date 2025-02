Keten uit Menen, Kortrijk en Roeselare pakt uit met tattoos op afbetaling

Tattoos zijn hipper dan ooit, maar vragen veelal ook een solide investering. Om liefhebbers van lichaamskunst voortaan wat meer financiële ademruimte te geven, start tattoo-keten Cirusso Art, met vestigingen in Menen, Kortrijk en Roeselare, met een uitzonderlijk initiatief. “Heel wat andere sectoren werken met afbetalingen, waarom zou het in de tattoo-industrie dan niet kunnen?”

Van een honderdtal euro’s tot een paar duizend? Wie thuis is in de wereld van kunst met inkt op het lichaam, weet dat een tatoeage geen goedkoop gegeven is. Cirio Wassenhove, een van de zaakvoerders van de populaire keten Cirusso Art, besloot om het speelveld grondig doorheen te gaan schudden.

Toegankelijker

“Een tattoo op afbetaling? Ja, vanaf vandaag kan dat bij ons!” De ondernemer probeert hiermee de kunst een flink stuk toegankelijker te maken. “Het leven is gigantisch duur geworden, van de eenvoudige boodschappen tot benzine in de wagen. Het kiezen voor een leven met één of meerdere tatoeages is voor veel mensen een levensfilosofie. En helaas wordt het voor heel veel van die mensen ronduit onmogelijk hun levensstijl verder te zetten. Kiezen tussen eten of een tattoo? Dat zou toch eigenlijk geen keuze mogen zijn?”

De keten besloot daarom in zee te gaan met Klarna, en zo tattoos op afbetaling aan te bieden. “Ja, het is zo een van die heilige huisjes waar we hebben aan zitten morrelen. Maar waarom zouden we het niet doen? Zowat iedere industrie biedt dat aan, waarom zouden wij dat dan plots niet mogen?”

Levensstijl

“Dat er kritiek op zal komen? Ja, dat kan best maar daar ligt onze focus eigenlijk niet op. We willen prachtige kunstwerken op het lichaam afleveren, zonder dat we mensen moeten gaan uitsluiten vanwege hun loonstrookje. Tattoos zijn er niet enkel voor de happy few, het is een levensstijl die voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn.”

Het proces voor de afbetaling werd bewust erg eenvoudig gehouden. “Je moet een geverifieerde Klarna-account hebben. Heel wat mensen hebben dat overigens al, want zowat iedere grote webwinkel werkt hiermee. Samen met je artiest spreek je een bedrag af, wat in schijven wordt opgedeeld en de eerste betaling gebeurt in de shop. Dan zal Klarna de rest van de afhandeling op zich nemen, en maandelijks geld innen. Het is dus enorm eenvoudig en snel, iets wat je zelfs met je smartphone ter plaatse kunt regelen.”

“Heel wat artiesten blijven maar terugdenken aan lang vervlogen tijden, maar die bestaan helemaal niet meer” – Tattoo Mike

De optie om via Klarna maandelijks te gaan betalen, wordt toegepast in alle 18 shops van de Cirusso Art-keten. Ook in Menen, Kortrijk en Roeselare kunnen mensen zo wat meer ademruimte krijgen bij de aankoop van een stukje lichaamskunst.

Op het internet werd die beslissing, op gespecialiseerde fora, door de sector maar lauw onthaald. Velen spreken van het braderen en verder uithollen van een kunstvorm. Vreemd genoeg krijgt de actie wel begrip van Tattoo Mike, een van de meest uitgesproken figuren uit de industrie.

“Heel wat artiesten blijven maar terugdenken aan lang vervlogen tijden, maar die bestaan helemaal niet meer”, reageert de Kortrijkse artiest bij het lezen van de reacties. “Toen ik begon waren er in België nog geen 200 artiesten. Nu zijn het er meer dan 3000. In Kortrijk alleen al heb je 12 shops, die dan allemaal nog eens werken met meerdere mensen. Het is een sector die razend populair is geworden door TV-shows zoals LA Ink. Tattoos werden cool en tattoo artiesten werden plots rocksterren die bakken geld konden verdienen.”

Kwaliteit of kwantiteit

“Zoiets heet vooruitgang en kan je niet tegenhouden. Die vooruitgang komt in België ook met een pittig bijsmaakje: onze belastingen. Hier moet je flink wat gaan afgeven aan oompje overheid, waardoor er bitter weinig rock-‘n-roll overblijft op het einde van de dag. Het is dus aan de ondernemers om zelf te gaan nadenken over hoe ze nieuwe klanten kunnen aantrekken.”

“Je hebt er die dat doen door de prijzen compleet onderuit te halen, anderen durven zelfs kinderen inschakelen om toch maar de aandacht te trekken. Zaken die erg discutabel zijn. Dan is het initiatief van Cirusso op zich zo slecht nog niet bedacht, omdat ze uiteindelijk op die manier wel hun zaak leefbaar kunnen houden. Ik zie echter wel gans onze sector ten onder gaan aan hype en gepruts. De een met kwaliteit, de ander met kwantiteit.”