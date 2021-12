Kerstbabbel met Wesley Vercamst: “Beroepsrenner willen worden ligt achter me”

Net voor kerst had Wesley Vercamst (22) een individuele stage of ploegstage in Spanje moeten afwerken. De Dentergemnaar sloeg dit jaar een nieuwe weg in. De koersfiets ging op stal, Wide Marketing en vervolmakingsstudies krijgen nu alle aandacht.

In april en mei mocht Vercamst, in het shirt van het Development Team van Bingoal-Pauwels Sauces, proeven van een aantal profkoersen. Hij bracht de Ronde van Turkije tot een goed einde en loodste zijn Poolse ploegmaat Stanislaw Aniolkowski naar een paar topvijfplaatsen. Achter het ongenaakbare duo Mark Cavendish (vier ritzeges) en Jasper Philipsen (twee). Met andere woorden: Wesley Vercamst kon het maken bij de profs.

Eind 2021 was voor hem een deadline. Aan het slot van zijn beloftenperiode moest hij prof worden. Anders zou hij stoppen met koersen. In juni onderging hij een operatie aan de knie. Eind juli besliste hij niet meer te hernemen, omdat hij na de revalidatie hooguit vier of vijf koersen zou kunnen rijden. Te weinig om de sportdirecteurs van profploegen te overtuigen.

“Koersen heb ik altijd graag gedaan, maar ik heb afstand kunnen nemen, ik kon het achter mij laten”, reageert Vercamst. “Beroepsrenner worden was mijn grote droom. Dat is niet gelukt. Nu zet ik in op mijn ondernemingszin. Noem het gerust ondernemingsdrang. Na de beslissing om mijn profdroom op te geven heb ik niet meer gefietst. Behalve met de stadsfiets tot aan het station.”

Toch is de ex-renner weer aan het sporten. Hij voetbalt bij de tweede ploeg van derdenationaler SV Anzegem. De gestalterijke kerel speelt diep in de spits. “Op twee volledige matchen na vooral invalbeurten”, verduidelijkt Vercamst. “Ik moet nog veel leren, ik ben in opleiding. Toch heb ik al een goaltje gescoord.”

Studeren doet hij ook. Een bachelordiploma industrieel ingenieur bouwkunde heeft hij al, een bachelor netwerkeconomie keuzetraject digitale entrepreneur volgt. En uiteraard bouwt hij Wide Marketing, een bedrijfje dat hij in volle coronatijd met Mathias Vandenborre uit de grond stampte, verder uit.

“Intussen is Wide Marketing een Besloten Vennootschap”, glundert Vercamst. “Een rechtstreeks gevolg van de pandemie is ons bedrijf niet. Tijdens de stage met Home Solution-Soenens in februari 2020 waren Mathias en ik daarover al aan het brainstormen. Door corona werd onze tijdsbesteding anders. Lessen waren online, waardoor we meer tijd kregen en Wide Marketing vroeger dan gepland van start ging. Vooraf hadden we nooit gedacht dat Wide Marketing zo’n snelle groei zou kennen.”

One-stop-shop

Vercamst en Vandenborre zijn vooral bezig met videografie. “We hanteren het Amerikaanse principe one-stop-shop”, wijdt Vercamst ons in. “Met videografie bieden we ook webdesign, sociale media en logodesign aan: alles in één. Want dat is allemaal met elkaar verweven. We zijn vaak bezig in de autosector. We werkten al voor Porsche en we zijn ook bezig met twee projecten rond oldtimers. Maar we zijn ook actief in andere sectoren.” (HF)