Keramiekatelier Kadeo uit Gits krijgt Handmade in Belgium-label

Unizo reikte vrijdag het Handmade In Belgium-label uit aan Katleen Deprez die het ambachtelijk keramiekatelier Kadeo uitbaat in Bergdal in Gits. Zij wordt vanaf heden een van de Unizo-ambassadeurs voor het HIB-label. Met haar bedrijf specialiseert ze zich sinds 2017 in authentieke keramische creaties zoals borden, kopjes en schalen. “Ik heb van mijn hobby en passie mijn beroep kunnen maken.”

Het Handmade In Belgium-label helpt consumenten de weg te vinden naar ambachtelijke ondernemers. “Via het label onderscheiden we hun producten van die van industriële ondernemers”, verduidelijkt regioverantwoordelijke Willem Verfaillie.

Strikte voorwaarden

“De term ambachtelijk is in België niet beschermd waardoor iedereen zich zo kan noemen. Daarom lanceerde Unizo het initiatief Handmade In Belgium. Enkel wie aan de strikte voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor het label.”

Het verhaal van Katleen begint in een tuinhuis waar ze haar kleicursussen in de praktijk omzet. “Wat begon met enkele verzoeken voor kennissen groeide al snel uit tot een echte onderneming”, vertelt ze trots.

Ontmoetingsplaats

“Passie en persoonlijkheid staan voor mij centraal, dat is het uitgangspunt om gepersonaliseerde en unieke geschenken te maken voor een geboorte, communie of verjaardag. Daarnaast is het atelier ook een ontmoetingsplaats voor mensen met een gelijke passie.”

Naast het klassieke aanbod van keramiek spitst Katleen zich ook toe op urnen. “Vanuit een persoonlijke ervaring weet ik dat de urne van een dierbare een unieke uitstraling moet hebben, gespiegeld aan de persoon waarvoor die gemaakt wordt. Vaak kiezen mensen ook om de urne thuis te bewaren. Het is dan ook belangrijk dat de urne een eigentijds decoratiestuk is dat meegaat in het interieur.”