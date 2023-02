Kelly Denolf opent in Diksmuide tweede vestiging van Castard

Sinds kort is Diksmuide een totaalzaak voor moeder en baby rijker. In de Woumenweg 6B opende Kelly Denolf (39) de tweede vestiging van Castard, de eerste vestiging is in Roeselare.

“Wij zijn een speciaalzaak waar mensen alles voor hun baby of kind van 0 tot 5 jaar kunnen vinden met specialisatie van geboortelijsten. Daarnaast kan men ook bij ons terecht voor geboortekaartjes, wenskaarten, geschenken, kledij, de volledige uitzet voor de babykamer en voor het organiseren van geboortefeestjes”, vertelt Kelly.

“Wij staan erop voor iedereen toegankelijk te zijn ongeacht het budget. Kwaliteit aan betaalbare prijzen is ons hoofddoel, de service en de beleving krijg je er gratis bij. Achteraan in de winkel is ook een permanente outlet.” Achter de winkel is er een privéparking die men via de Fabrieksstraat kan bereiken.

Wie meer wil weten over het assortiment en de openingsuren van de winkel, kan meer info vinden op de website www.castard.be. Wie een geboortelijst wil samenstellen of voor iets anders een afspraak wil maken, kan hiervoor terecht via het nummer 051 63 52 50. (ACK)