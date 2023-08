Karine wint 250 euro met raadactie shoponthaal

Het Economisch Huis organiseerde in juni een wedstrijd waarbij mensen aan de hand van schilderijen konden raden welke functie een leegstaande ruimte in het shoppingcentrum Feest- en Cultuurpaleis zou krijgen. Dat bleek een shoponthaal te zijn, een plek met informatie en dienstverlening voor shoppers. De allerkleinsten konden een kleurplaat inkleuren en vijf kindjes wonnen daarmee een James-pakket. Aan de raadactie namen meer dan 600 mensen deel, online en offline. Vijf wonnen een ikkoopinoostende-cheque ter waarde van 50 euro, de hoofdwinnares was Karine De Gendt. Zij had de meeste functies van het nieuwe onthaal correct beschreven en won een ikkoopinoostende-cheque van 250 euro. Op de foto zien we de winnende kinderen, hoofdwinnares Karine De Gendt (staand rechts), schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (staand tweede van rechts) en schepen Hina Bhatti (staand links). (HH/gf)