Karine Verkain start met Manos De Luz

Op woensdag 18 januari is Karine Verkain gestart met haar zaak Manos De Luz. Via massages, ontspannende behandelingen, healing en voedingsadvies probeert ze ontspanning aan haar klanten te bieden, iets wat in de maatschappij steeds belangrijker wordt.

Karine Verkain (59) verhuisde vorig jaar met haar partner Steven Van Gils naar hun huidige woning in de Kauwstraat 55, waar ze nu ook haar eigen zaak gestart is. “We woonden voordien in een loft in Brugge. Hoewel we daar zeker de ruimte hadden die we allebei graag hebben, misten we toch de rust en ruimte van een grote tuin”, vertelt Karine. “We zijn dan in de ruime regio op zoek gegaan naar een geschikte woning en zijn zo in Pittem terecht gekomen.”

‘Handen van licht’

“Ik ben al zo’n 30 jaar begeesterd door de natuur en natuurlijke geneeswijzen, waarvoor ik al diverse opleidingen gevolgd heb. Langzaamaan groeide het idee om hier echt iets mee te doen en mijn kennis ten dienste te stellen van anderen en zo heb ik besloten een eigen zaak te starten. Momenteel werk ik op maandag en dinsdag nog als zorgkundige in de EHBO van Ter Groene Poorte in Brugge en de rest van de dagen in mijn praktijk.”

“Mijn inspiratie voor de naam van mijn zaak heb ik gehaald uit ons huisje in Spanje, dat we al een tijdje hebben en waar ik ook massages geef. Manos De Luz is het Spaans voor handen van licht en dekt perfect de lading van wat ik wil aanbieden. Wat de behandelingen zelf betreft, heb ik een brede waaier waar iedereen wel een manier kan vinden om tot rust te komen. Wat massages betreft, kan er gekozen worden tussen een relaxerende massage en een oliemassage.”

Stress wegnemen

“Een andere behandeling is de ‘vijf senses’, ontspannende behandeling van het hoofd. Bij deze zachte, diepgaande massage van het hoofd worden de drukpunten behandeld om zo het hoofd en bij uitbreiding het hele lichaam tot rust te brengen. Naast al deze massages doe ik ook aan healing, waarbij ik kosmische energie en licht kanaliseer en door handoplegging aan de persoon doorgeef. Tenslotte geef ik ook voedingsadvies op basis van Ayurveda.”

“Al deze behandelingen hebben tot doel de stress en de ongemakken bij de mensen weg te nemen. Met mijn behandelingen maak ik de mensen weer bewust van het belang van relaxeren en laat ik ze tot rust komen zodat ze na een diepe ontspanning er weer tegen kunnen. Ondanks het feit dat steeds meer mensen het belang en de helende kracht van deze behandelingen inzien worden deze helaas nog niet terugbetaald.”

Een bezoek aan Manos De Luz kan enkel op afspraak van woensdag tot zaterdag. Reserveren kan via 0477 73 01 61 of info@manosdeluz.be. Tijdens de maanden januari, februari en maart is er een korting van 10 euro op elke behandeling van 90 minuten. (JG)

Info: www.manosdeluz.be.