Kapster aan huis Joyce Lamiere opent zaak in Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel

Onlangs opende Joyce Lamiere haar kapsalon in de Gullegemsestraat 104 in Sint-Eloois-Winkel. Maar Joyce komt ook nog altijd aan huis. Bovendien combineert ze dit met het rondbrengen van maaltijden aan scholen.

“Mijn ervaring heb ik onder andere opgedaan bij kapper Taelman, een bekend herenkapsalon. Ik heb daar 5 jaar gewerkt”, weet de 36-jarige Joyce Lamiere uit Sint-Eloois-Winkel te vertellen. “Daarna heb ik 6 jaar in een dames-herenkapsalon gewerkt tot mijn toenmalige bazin met pensioen ging. Ik werk al sinds mijn 20ste in bijberoep als kapster aan huis. Sinds 4 jaar combineer ik dit met maaltijden rondbrengen aan scholen. Ik had sinds de aankoop van mijn huis een plaats voorzien om ook thuis te coifferen en tijdens de coronaperiode stelde de gelegenheid zich om die volledig in te richten. De voorziene datum werd wel uitgesteld door corona. Ook heb ik geen opening kunnen geven, wat ik zeer jammer vond. Ook de 1-op-1-maatregel was wel wat vervelend. Momenteel woon ik samen met mijn twee kinderen van 16 en 8 jaar oud. Daar ik veel werk en de zorg heb voor mijn kinderen, heb ik weinig of geen vrije tijd. Gelukkig kan ik op mijn ouders rekenen op gebied van opvang en huishouden.”

Familiair

“Maar ik hou van mijn job. Ik ben een open en sociaal persoon en dat vinden de meeste klanten leuk. Ook ben ik wel wat chaotisch en verstrooid. Dat vinden ze dan soms weer wat minder, maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Het is familiair als je bij mij binnenkomt. Geen chique gedoe waar vooral de gewone mensen zich gauw thuisvoelen. Ook mijn knipervaring vinden velen een pluspunt. Ik werk nog altijd voor mijn ouder cliënteel aan huis. De mensen die willen, kunnen naar het salon komen, maar er is nog altijd de mogelijkheid dat ik aan huis kom”, klinkt het. (RV)