Kantoor aan het Spoor opent de deuren: sterk staaltje architectuur wil meerwaarde zijn voor (ondernemend) Tielt

Ingenieursbureau Abicon heeft haar nieuwe thuishaven in de stationsbuurt officieel in gebruik genomen. Kantoor aan het Spoor is een state of the art kantoorgebouw, waarbij duurzaamheid en toparchitectuur een perfecte harmonie vormen. Abicon neemt één volledige verdieping in, de overige drie bouwlagen worden verhuurd of zijn verkocht. Absolute blikvanger is de rooftop box Kastaar: een eventruimte met een adembenemend uitzicht.

Het ingenieursbureau Abicon, geleid door Ingelmunsternaar Dieter De Leersnyder (46) en Bart Verstraete (38) uit Oeselgem, zag in 2007 het levenslicht en zette zo de activiteiten verder van het voormalige Studiebureau Jan De Poortere.

Het bedrijf, dat twintig mensen in dienst heeft, spitst zich toe op stabiliteitsstudies van constructies in hout, beton en staal voor de woon-, kantoor- en industriële sector en is in heel Vlaanderen actief.

“Hier vind je het meest duurzame kantoorgebouw van Tielt en omstreken”

In oktober 2021 ging de eerste spade in de grond en werd met de funderingswerken gestart. “Toen hebben we een zestigtal paalfunderingen geplaatst”, leggen beide zaakvoerders uit. Anderhalf jaar later is de verhuizing een feit.

Landmark

“Onze thuishaven langs de Marialoopsesteenweg werd te klein, daarom gingen we op zoek naar een nieuw onderkomen. Goeie kantoorruimte is in Tielt echter niet makkelijk te vinden, daarom beslisten we om zelf een nieuw complex neer te poten. Met Sonar Architecten als architect konden we ons droomkantoor realiseren.”

Het resultaat is verbluffend. Kantoor aan het Spoor is een landmark aan de Tieltse skyline en beslaat in totaal 2.600 vierkante meter aan kantoorruimte. Abicon zelf neemt de derde verdieping in.

“Op verdieping twee is Sonar Architecten te vinden, die van Ruiselede naar hier verhuist. De eerste verdieping is al deels verkocht en op de gelijkvloerse etage neemt op 23 juni het Tieltse boekhoudkantoor Optimus Accountancy zijn intrek. Voor het rechtergedeelte van de ruimte, met kleinere units, lopen de huuronderhandelingen.”

29 laadpunten

Dat de invulling zo vlot verloopt, bewijst dat Kantoor aan het Spoor een gat in de Tieltse markt invult. “Dit is het meest duurzame kantoorgebouw van Tielt en omstreken”, benadrukken Dieter en Bart.

“44 geothermische boringen op 130 meter diep zorgen voor een natuurlijke verwarming en koeling, we hebben twee warmtepompen geïnstalleerd, alle raampartijen bestaan uit driedubbel glas en op het dak hebben we 350 vierkante meter aan zonnepanelen geplaatst, naast een groendak.”

Vanop het dakterras heb je een adembenemend uitzicht over Tielt en de wijde omgeving. © WME

“Alle ruimtes zijn ook voorzien van klimaatplafonds en van onze 58 parkeerplaatsen zijn er 29 uitgerust met een laadpunt. Die zijn trouwens semipubliek, want na de kantooruren kunnen buurtbewoners hier hun wagen komen opladen. Een grote fietsenstalling is eveneens beschikbaar. Op vlak van energienormen zijn we onze tijd ver vooruit.”

Prachtig uitzicht

Absolute blikvanger is dan weer de rooftop box Kastaar. “Die gebruiken we als gemeenschappelijke ruimte voor alle bedrijven die hier gevestigd zijn en moet de onderlinge kruisbestuiving en het communitygevoel ten goede komen.”

“Maar de locatie kan ook door externe partijen gehuurd worden. Dit moet de ideale locatie worden om workshops en netwerkevents te organiseren, productvoorstellingen te geven… Ma Kwizien is onze vaste cateraar van dienst om vanop het terras met een heerlijk gerecht en drankje te genieten van een adembenemend uitzicht over Tielt en de wijde omgeving.”

Met Kantoor aan het Spoor is de stationsbuurt, en bij uitbreiding Tielt, een professionele hotspot rijker. “We willen een meerwaarde vormen voor de stad en haar ondernemers”, besluiten Bart en Dieter. “Het was ons doel om de werkplek van de toekomst gestalte te geven. We zijn zeer trots op wat het geworden is.”

http://www.kantooraanhetspoor.be en en www.abicon.be