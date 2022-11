Kanegemse Bakkerij St. Bavo stopt na 35 jaar met bakken

Filip Vansuypeene en Petra Van Eeno hangen na 35 jaar hun bakkersschort aan de kapstok van Bakkerij St. Bavo in Kanegem. Woensdag 2 november was de laatste openingsdag. Filip blikt terug op zijn periode als bakker en kijkt vooruit naar de toekomst.

Filip is oorspronkelijk afkomstig van Rumbeke en deed daar vanaf zijn 14 jaar ervaring op als bakker en ging toen ook al mee op broodronde. “Ik wou iets beginnen op mijn eigen en na een aantal jaren zoeken zijn we in Kanegem beland. We waren sowieso van plan om in een klein dorpje iets op te starten. De naam van de bakkerij is een idee van mijn moeder en komt van de nabijgelegen Sint-Bavokerk”, vertelt de 61-jarige bakker op rust.

Sociale broodronde

Op broodronde gaan deed Filip zeer graag omdat het een sociaal gegeven was. “Ik moest vaak oudere mensen helpen die problemen hadden met bijvoorbeeld de kachel aanvullen met kolen. Jammer genoeg is dit de dag van vandaag niet meer zo, ik ken veel mensen van 95 jaar die niemand meer zien doorheen de week en die er dan deugd van hebben om eens iemand over de vloer te krijgen”, zegt Filip.

Elke bakker heeft eigen specialiteiten, bij St. Bavo waren dat de klaaskoeken en de boterkoeken. “Ik probeerde ieder product goed en ambachtelijk te maken. Ik bakte daarnaast ook nog mijn eigen Flandrientaart ter ere van wielerlegende Briek Schotte”, vertelt Filip. Door de aparte uren binnen de bakkersstiel kon Filip eigenlijk nooit naar dorpsfeesten in Kanegem. “Ik heb geleefd in Kanegem, maar nooit met Kanegem. We konden wel gaan naar de feesten, maar als het 22.30 was mochten we naar huis gaan. Ik heb wel met de mensen geleefd en veel mensen kennen mij hier natuurlijk.”

In de toekomst wil Filip vooral genieten van zijn familie. “Ik heb vier kinderen en zes kleinkinderen dus ik zal wel mijn tijd kunnen vullen. Ik ga ook meer gaan kijken naar FC Gullegem, de ploeg waar mijn zoon voetbalt. Voorheen was het altijd wikken en wegen of ik met de feestdagen of op speciale gelegenheden erbij kon zijn.”

Na 35 jaar in het stof van de bakkerij is het nu tijd voor gezonde zeelucht, het koppel verhuist binnenkort richting Oostende. (LVC)