Kamal Kharmach opent werkjaar van Unizo Menen-Lauwe-Rekkem

Oktober staat voor de deur, studenten maken zich klaar voor de opstart van de hogeschool of unief en ook Unizo zet zich schrap voor een nieuw werkjaar. De afdeling Menen-Lauwe-Rekkem deed het met niemand minder dan Kamal Kharmach, die er comedy en economie samenbracht.

Unizo, de Unie voor zelfstandige ondernemers, is levendiger dan ooit. Dat werd afgelopen vrijdag opnieuw duidelijk toen de afdeling Menen-Lauwe-Rekkem hun nieuwe werkingsjaar op gang trok. “We hebben een 140-tal leden maar deze avond kwamen meer dan 180 mensen langs”, lacht Julie Fournier.

Als voorzitster van de lokale afdeling wil ze graag het dynamische karakter van Unizo verder blijven uitwerken. “Als werking hebben we heel wat te bieden aan onze leden en we proberen dan natuurlijk ook ondernemers warm te maken voor het volledige aanbod. Om het werkingsjaar te starten hebben we The Barn, de creatieve hub van Jet Import in Lauwe, omgetoverd tot een plaats waar iedereen kan netwerken en kennis maken met elkaar. Als kers op de taart kwam Kamal Kharmach er zijn Economedy lezing voorstellen. Een unieke mix van humor en economie, waarbij hij enkele moeilijke onderwerpen erg bespreekbaar maakt.”