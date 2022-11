Justin (23) en Tom (26) openen tattooshop Goons & Queens

Op zaterdag 26 en zondag 27 november vindt de opening plaats van een nieuwe tattooshop tussen de Stormestraat en de Meersstraat. Boezemvrienden Justin Van Waes (23) en Tom Willens (26) uit Eeklo zullen vanaf dit weekend Goons & Queens uitbaten, maar zelf geen tatoeages plaatsen. Dat wordt de taak van nationale en internationale artiesten die afwisselend in Waregem zullen verblijven.

In de Stormestraat 135, richting De Treffer en de Elindus Arena, waren Tom Willens en Justin Van Waes afgelopen week druk in de weer om hun zaak klaar te stomen voor het openingsweekend. Op zaterdag en zondag zijn alle geïnteresseerden vanaf 13 uur welkom om een kijkje te komen nemen in Goons & Queens. Naast een hapje en een drankje kan men er ook genieten van een nieuwe tatoeage.

“Er zullen drie artiesten aanwezig zijn bij wie men zonder afspraak in de stoel kan gaan zitten”, vertelt Tom. Zelf zullen de vrienden niet tatoeëren. “Wij baten de zaak uit en begeleiden de klanten. We werken met een roterend systeem van nationale en internationale artiesten zodat we verschillende stijlen kunnen aanbieden.”

Esseveetattoo

“Iedere artiest verblijft hier een tijdje en komt om de twee à drie maanden terug”, zegt Justin. “Op die manier kan een tattoo verder afgewerkt worden of kunnen fans een nieuwe laten zetten in hun geliefde stijl.” Tijdens het openingsweekend komen enkele supporters van SV Zulte-Waregem alvast langs. “Met hen hebben we al afgesproken dat ze een tattoo van Essevee kunnen laten zetten.” De opbrengst van beide dagen gaat integraal naar Waregemse goede doelen. (LV)