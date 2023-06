Junibraderie en Zomermarkten in aantocht in Kortrijk

Sinksen ligt net achter de rug, maar daar zijn de volgende events al. Van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni is er de junibraderie. Die zal in het teken van muziek staan. Niet lang daarna, op donderdag 6 juli, is er de eerste van vier Zomermarkten. Het Jozef Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof zijn traditioneel het decor voor deze Kortrijkse traditie.

Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni is er opnieuw braderie in de Kortrijkse binnenstad. Het centrale thema van de braderie zal rond muziek draaien. Zo zullen er tijdens dit weekend verschillende artiesten rondlopen die de braderie muzikaal aankleden. Voor de allerkleinsten is er extra animatie. Zo is op zaterdag een act met een bubbelkar, op zondag worden kinderen verrast door de lollyclowns die snoep uitdelen aan de allerjongsten. Op de Grote Markt vindt traditioneel een kinderkermis plaats. Voor het iets oudere publiek is er op vrijdagavond (vanaf 17 uur) opnieuw Apéro Velcro op het Schouwburgplein.

Deelnemen als standhouder is nog mogelijk

Voor de handelaars die graag een stand hebben op de braderie, is er goed nieuws. Inschrijven voor de braderie is nog steeds mogelijk tot en met zondag 18 juni via volgende link. Op vrijdag 23 juni zal het centrum vanaf 11 uur afgesloten zijn voor alle verkeer. Op zaterdag 24 juni en zondag 25 juni is het winkelwandelgebied afgesloten vanaf 9 uur. Elke dag om 19 uur eindigt de braderie en is doorgaand verkeerd opnieuw mogelijk.

Zomermarkten

Niet lang na de Junibraderie volgt er nog zo’n Kortrijkse traditie, de Zomermarkten. Op donderdag 6 juli vormen de pittoreske pleintjes rond de Sint-Maartenskerk ook dit jaar weer het decor voor de eerste van vier muzikale zomeravonden. De week erop, op donderdag 13 juli volgt al de tweede Zomermarkt. Na Kortrijk Congé zijn er nog twee Zomermarkten op donderdagen 17 augustus en 24 augustus. Na het jubileumjaar gaan we dus terug naar vier zuiderse avonden, maar qua sfeer en gezelligheid wordt er niet ingeboet.

Aan de formule verandert er niets. Net zoals tijdens de vorige edities zullen er elke avond twee livebands optreden en de Zomermarktjes opleuken. Er werd opnieuw gekeken om een mooie mix aan te bieden met bands die eigen muziek en covers brengen. Tussendoor en nadien zal DJ Klara voor muzikaal entertainment zorgen. Naast de optredens kunnen de bezoekers zich ook te goed doen aan de kraampjes die rond de Sint-Maartenskerk zullen staan.

Eet- en drankstanden

Naast het aanbod van de plaatselijke horecazaken, staan er ook nog eens een twintigtal handelaars waar je een heerlijke wijn, een verrassende cocktail of een frisse pint kan bestellen. Maar ook aan eten geen gebrek. Er zijn bovendien nog enkele plaatsjes beschikbaar. Heb je interesse om als cateringstandhouder deel te nemen? Contacteer mathieu.dhantschotter@kortrijk.be en vermeld wat je wil verkopen. De voorkeur gaat uit naar voeding. Het is niet mogelijk om deel te nemen met een verkoopstand van goederen. De prijzen variëren per plein.