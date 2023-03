Jumbo komt er naast de Euro Shop in Rumbeke

Er komt een nieuwe Jumbowinkel langs de Meensesteenweg in Rumbeke. Het stadsbestuur keurde maandagavond de vergunningsaanvraag van de supermarktketen goed. “Vanuit de dienst economie werd de oefening gemaakt. In die omgeving zijn er minder supermarkten.”

De Nederlandse supermarktketen Jumbo hoopt al enkele jaren een nieuwe winkel te openen in Roeselare. Enkele jaren geleden al liet Jumbo haar oog vallen op de site van Crea Print Group langs de Diksmuidsesteenweg. Vanuit de nabijgelegen Schierveldewijk kwam er toen echter heel veel verzet. De wijkbewoners gaven aan onder meer bezorgd te zijn omtrent de verkeersimpact. Het stadsbestuur volgde toen die bezorgdheden en keurde de omgevingsvergunning af. Jumbo liet echter de piste Roeselare niet los en diende eind vorig jaar een nieuwe omgevingsvergunning in. Dit keer liet de supermarktketen haar ogen vallen op de site naast de Euro Shop langs de Meensesteenweg.

Witte vlek in de stad

Tijdens het openbaar onderzoek werden vijf bezwaren ingediend. “Het gaat vooral om bezorgdheden rond mobiliteit en groen”, aldus schepen van omgeving Nathalie Muylle (CD&V). Momenteel liggen er plannen op tafel om de omgeving van de Euro Shop verkeersveiliger te maken. Zo is het de bedoeling dat er in de toekomst verkeerslichten komen ter hoogte van een centraal afrijpunt van de parking. “Maar ook met de dienst economie hebben we grondig bestudeerd of een Jumbo in die omgeving mogelijk is. Momenteel zitten we op vlak van grootwarenhuizen nog met een aantal witte vlekken in onze stad. Zo zou een dergelijke zaak nog mogelijk zijn in Beveren en ook in de omgeving van Beitem is er nog ruimte”, aldus de schepen.

Beroepstermijn van dertig dagen

Het schepencollege besliste maandag om groen licht te geven aan Jumbo voor de komst van een nieuwe winkel langs de Meensesteenweg. De notulen van de vergadering worden volgende week goedgekeurd. Na de bekendmaking van de beslissing loopt er nog een beroepstermijn van dertig dagen.