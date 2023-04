Julie en Kate brengen webshop naar pop-in in Den Bloembol:“Vaste locatie is ultieme droom”

Julie Karkousse (46) en Kate Demeyere (41), beter bekend als Katie & Jules, jagen hun droom na. In de zomer van 2021 begon het duo aan een online webshop waar ze hun favoriete lokale en ambachtelijke producten verkopen. Sinds 31 maart ontvangen ze op zaterdag en zondag hun klanten in hun pop-in in Den Bloembol in Rollegem.

Het idee voor Katie and Jules ontstond tijdens een zomerreis in 2020. “Onze kinderen zaten op dezelfde school. We kenden elkaar dus al een beetje en zo geraak je gemakkelijk aan de praat”, vertelt Julie. Het gekeuvel over de kinderen en het gezin veranderde al snel in een diepere vriendschap. “Plots vertelde Kate dat ze een droom had. Toen ging de bal aan het rollen en begonnen we te brainstormen”, gaat Julie verder. De naam Katie and Jules ontstond begin 2021 en in de zomer van 2021 lanceerden ze hun webshop en profielen op sociale media. Daarop verkochten ze hun eerste lading koffie, thee, honing, lijnzaadolie en granola- en crackerpaketten met zaden en noten.

We wilden graag zien of we op een fysieke locatie ook goed zouden verkopen. Al snel merkten we dat dit vlot verliep. Het is fijn om je klanten te zien en rechtstreeks feedback van hen te kunnen krijgen – Julie

De zaken draaiden goed en na enkele maanden vonden Julie en Kate dat het tijd was voor een volgende stap. In het najaar van 2022 kregen ze van de zaakvoerster van de Vreemde Eend in Kortrijk de kans om er hun eerste tijdelijke pop-in te organiseren. “We wilden graag zien of we op een fysieke locatie ook goed zouden verkopen. Al snel merkten we dat dit vlot verliep. Het is fijn om je klanten te zien en rechtstreeks feedback van hen te kunnen krijgen”, aldus Julie.

Den Bloembol

Na de tijdelijke pop-in en enkele kerstmarkten hadden ze de smaak goed te pakken en zochten ze naar een volgende locatie. Die vonden ze in Den Bloembol in Rollegem, waar Kate ook woont. “Mijn man is tuinaannemer en zijn mama heeft hier altijd de winkel met bloemen, planten en decoratie opengehouden. Wegens gezondheidsproblemen is ze moeten stoppen. Sinds eind maart kunnen we er onze Katie and Jules- producten verkopen, naast de planten, bloemen en decoratie”, glimlacht Kate. De ultieme droom van Kate en Julie is om een eigen vaste locatie te hebben waar ze hun klanten kunnen ontvangen en verwennen met hun favoriete producten.

Regionale kwaliteit

Voor Katie and Jules komt kwaliteit altijd op de eerste plaats. “We willen dat de producten voor zich spreken. We zullen nooit zomaar iets verkopen. Zo zijn twee van onze koffies (Jules’ favorite en Katie’s favorite,red.) naar onze eigen smaak gemaakt”, zegt Julie trots. Om de kwaliteit goed te kunnen inschatten, werkt het duo zoveel mogelijk met regionale bedrijven. “We kiezen daar bewust voor. Naarmate de tijd vordert, bouw je een goede relatie op met leveranciers en dat is altijd fijn samenwerken”, vult ze nog aan.

Katie and Jules is elke zaterdag open van 9 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur Op zondag openen ze de deuren tussen 9 en 12 uur.

(Siel Vandorpe)