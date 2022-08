Jubileumeditie Roeselare Awards gaat voor feest met 1.000 aanwezigen in Expohallen

Op zaterdag 10 september vindt in de Expohallen de jubileumeditie plaats van de Roeselare Awards. De Awards ‘21 zijn de 25ste editie van hét Roeselaarse feest van het jaar. Dit jaar mikken de organisatoren op 1.000 feestende gasten die genieten van een onovertroffen ambiance.

Kris Dewitte van Roularta is er al die tijd al bij, het Awards-comitélid kan zich de beginjaren nog haarscherp voor de geest halen. “Voor de Roeselare Awards was het de gewoonte dat iedere centrumstraat een eigen nieuwjaarsreceptie hield. Tot Serge Gobin, die in het comité van de Grote Markt zetelde, voorstelde om alle recepties te bundelen tot één groot evenement op één datum. Maar koken kost geld en dus werden er veel deuren van potentiële sponsors platgelopen. Roularta, toen meer bepaald De Streekkrant, is een sponsor van het eerste uur. De allereerste Roeselare Awards in 1997 had toen ook al in het Fabriekspand plaats. We hadden toen maar één beuk van het Fabriekspand nodig, want er waren maar 250 gasten. Dat viel dus ferm tegen. De reden? Er was nog geen volledige eenheid en sommige straten hielden vast aan hun eigen nieuwjaarsreceptie. Sommigen keken liever nog een beetje langer de kat uit de boom. Serge Gobin was de trekker de eerste jaren, maar het was moeilijk om een goede start te nemen. Na twee verlieslatende edities werd beslist om een vzw te vormen met vertegenwoordigers van de centrumstraten, het stadsbestuur en Roeselaarse ondernemers. In het millenniumjaar noteerden we 300 gasten en in 2001 waren dat er 500. Vanaf dan ging het gestaag vooruit en in 2019 hadden we zelfs 881 feestvierders.”

Altijd in Roeselare

“Wij willen met de Awards altijd in Roeselare blijven. Op deze avond willen we ondernemend Roeselare, en dit is zeer breed, in de kijker plaatsen en dat moet in Roeselare gebeuren. Nu vieren we in de Expohallen want daar hebben we veel plaats om een grote aparte ruimte voor de receptie te voorzien en een mooie plaats voor het diner en de Awardsuitreiking.”

“We zetten ondernemend Roeselare die avond in de kijker”

“Ik heb veel memorabele ogenblikken gekend met de Awards, te beginnen met de eerste editie waar we drie genomineerden hadden: Juwelen Pools voor beste publiciteit, Stoffen Logghe voor beste renovatie en Biba Junior voor beste etalage. Ik herinner mij ook de editie van 2005 waar ik meehielp om de laatste hand te leggen aan de zaal toen ik een telefoontje kreeg dat mijn zoon zware beenbreuken had opgelopen in het voetbal. Ik ben onmiddellijk naar het ziekenhuis gereden en ben bij hem gebleven tot hij weer op de kamer kwam na enkele operaties. Ik ben nog binnengesprongen op de Awards maar de beleving was natuurlijk niet dezelfde. In 2006 hadden we de avond voor de Awards af te rekenen met een complete computercrash. Ook de tafelschikking konden we niet meer terughalen. We hebben dan alles manueel opnieuw gedaan. Het was nachtwerk maar het is gelukt. Niemand heeft er iets van gemerkt. Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers van Local Media te bedanken voor hun fantastische inzet voor de Awards.”

Hendrik Vermoortel

“Ook de Lifetime Achievement Awards voor Carl De Keukelaere in 2012 en die voor Hendrik Vermoortel in 2014 blijven mij bij. Vooral de Lifetime Achievement Award voor Hendrik Vermoortel zorgde voor veel emoties. Hendrik was toen al ziek en de staande ovatie die hij kreeg was een heel mooi eerbetoon aan een begeesterend man.”

“Maar er zijn zo veel mooie momenten geweest dat ik ze niet allemaal kan opnoemen. Zo was er de mooie huldiging van spoedarts Willem Stockman die zijn Award op krukken kwam ophalen of wanneer we de vrijdag voor het feest met het comité een glas dronken en een spaghetti aten bij Henk en Filip in de Sanseveria.”

“Weet je, eigenlijk heeft iedereen die ooit in het comité zat of zit, bijgedragen aan het succes van de Awards. Dat zijn allemaal mensen die een groot hart hebben voor onze stad en er zich vrijwillig voor inzetten. Door zo’n toffe groep heb ik er nog geen ogenblik aan gedacht om het als comitélid voor bekeken te houden.”