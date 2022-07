Joris Parmentier zorgt voor mobiele beenhouwerij in Kemmel

Kemmel heeft opnieuw een beenhouwer in het dorp. Dit keer wel een mobiele beenhouwerij en enkel op donderdagnamiddag. Het is hoeveslager Joris Parmentier uit Staden die de taak op zich neemt. “Heel wat Kemmelnaars kennen me al van de markt in Mesen.”

Hoeveslagerij Fenix is te vinden aan de Gaper in Kemmel. “Na overleg met de gemeente was dit de beste plaats. Op de Dries zou er wat verkeershinder zijn en verder is het grasveld niet altijd geschikt om de bestelwagen te parkeren”, vertelt Joris, die al geruime tijd markten doet in de Westhoek. “En het succes daarvan heeft corona nog eens aangewakkerd. De mensen konden door de vele regelgeving niet altijd meer naar ons komen en dus gingen wij naar de mensen. En dat slaat aan.”

Enkel in namiddag

Joris benadrukt dat er geen markt komt in Kemmel, enkel een mobiele beenhouwerij. “We kiezen dan ook voor de namiddag, daar waar de markt altijd in de voormiddag begint. De namiddag, die voor ons al vlug uitloopt tot 18 uur, is het ideale moment voor zij die van het werk terugkeren om wat vlees aan te kopen.”

Met de gemeente Heuvelland werd een overeenkomst gesloten voor één jaar. “En enkel met de hoeveslager”, verduidelijkt schepen van lokale economie Bart Vanacker. “We willen dus voor alle duidelijkheid geen nieuwe markt opstarten. We blijven wat de marktdagen betreft ons houden aan Wijtschate, Nieuwkerke en Westouter.” (MDN)