Joppe en Carl breiden hun aanbod van Boîte Locale uit

Het begon als een poging om lokale handelaars in volle lockdown te steunen, maar is uitgegroeid tot een aanbod waarin de nadruk ligt op lokale en Belgische producten. De broers Vanheuverzwyn hebben zo stilaan hun handen vol aan Boîte Locale.

“Hoe kunnen we de lokale handelaars een hart onder de riem steken op een moment dat ze hun zaak moeten sluiten?” Het was een vraag waarop Carl en Joppe Vanheuverzwyn vorig jaar vrij snel het antwoord vonden. “Met onze webshop Boîte Locale startten we een aanbod van geschenkdozen met uitsluitend producten, die bij de Bredense – en later ook Oostendse – handelaars werden aangekocht.”

De Breininge Boîte en Ostensche Boîte sloegen meteen aan. “Vooral tijdens de feestdagen gingen heel wat van onze boîtes over de virtuele toonbank. In Bredene en Oostende leverden we aan huis. Dat was eens zo leuk voor wie zo’n geschenkdoos bestelde”, haalt Joppe, in het dagelijkse leven turnleraar aan de VBS Dorpslinde, zich voor de geest.

“Door de lockdown kregen mensen opnieuw meer aandacht voor lokale producten. Bij ons konden Bredenaars en Oostendenaars kennis maken met het mooie aanbod aan producten, die te vinden zijn in onze lokale winkels.”

Twee nieuwe boîtes

Begin dit jaar gingen Joppe en Carl op de ingeslagen weg verder. “We hebben intussen ook al een Boîte d’Amour op de markt gebracht naar aanleiding van Valentijndag. Sinds kort hebben we ons aanbod opnieuw uitgebreid met twee nieuwe boîtes: deze keer willen we niet enkel de Bredense en Oostendse handelaars steunen, maar gaan we voor 100% Belgisch. De insteek is dat het producten van 100% Belgische makelij moeten zijn.

Het resultaat is de nieuwe Apero Boîte (met West-Vlaamse mede uit Oostkamp, non-alcoholische gin, lokale tonicwaters, ambachtelijke chutney met garnaalkrokettenmix,…) en de ook al nieuwe Brunch Boîte (met lokale honing, chocopasta, confituur, granola, koffie, thee, bananenbroodmix…). Uiteraard blijven ook de Breiningse en Ostensche dozen beschikbaar. We blijven aan huis leveren, tot aan de regio Brugge. Maar laat dat geen rem zijn: wie verder woont, krijgt zijn boîte thuis toegestuurd.”

Kneepjes van het vak

De Boîte Locale lijkt dus een blijver, ook al houden Joppe en Carl, die interieurzaak LETT in de Kapelstraat uitbaat, er nog een drukke dagjob op na. “We hebben het ondernemerschap zowat met de paplepel meegekregen. Onze ouders baten al jarenlang meubelzaak Supersalon uit. We kennen dus wel de kneepjes van het vak. Voor Carl was de webshop vorig jaar bovendien een gezonde uitlaatklep. Tijdens de lockdown bleef zijn zaak gesloten. Op die manier kon hij zich nog wat uitleven.” (MM)

Wie een Boîte Locale wil aanschaffen, kan terecht op de website www.boitelocale.be. De boîte voor kerst bestellen is mogelijk tot 22/12. Die ophalen kan op vrijdag 24/12 (tussen 10 en 12u. en 14 en 18 uur) in interieurzaak LETT, Kapelstraat 173). Je boîte laten leveren kan op vrijdag 24/12 tussen 10 en 12 uur. Een boîte voor nieuwjaar bestellen kan tot 30/12.