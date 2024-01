Jonge tweelingbroers nemen bekende pettenzaak City Sport over: “Droom om hele wereld met onze pet te zien”

Tom Declercq (58), vierde generatie van de befaamde pettenwinkel City Sport in de Kortrijksestraat, laat de zaak over aan Artuur en Lowie Coffez. De 28-jarige tweelingbroers hebben alvast grootse plannen: zowel in Ardooie, in België, als in heel de wereld jong en oud een pet van het bedrijf te laten dragen.

Wat doe je met restjes van kledingstoffen? “Klakken maken natuurlijk”, dachten Victor Declercq en zijn echtgenote Maria Olivier in 1898. Een fantastisch idee zo blijkt, want meer dan 125 jaar later produceert City Sport jaarlijks 100.000 petten. De petten werden razend populair door Koolskamp Koers en de Ronde van Frankrijk. De export gaat onder meer naar Europa, Canada, de VS en zelfs Japan. Beroemdheden als David Beckham en Lenny Kravitz behoren tot de liefhebbers.

Dankzij de Netflix-hit ‘Peaky Blinders’ schoot de populariteit van de karakteristieke petten opnieuw ferm omhoog. City Sport is een van de laatste confectiebedrijven die het label Made in Belgium waar kunnen maken. In Ardooie zijn 40 werknemers in dienst. Zes jaar geleden verkochten de broers Paul en Tom Declercq het merk Zilton, onderdeel van het familiebedrijf, aan Terre Bleu. Tom blies vervolgens nieuw leven in City Sport en wist de omzet te verviervoudigen.

Nieuwe familie

Nu laat hij de zaak over. “Mijn kinderen waren niet echt geïnteresseerd om het bedrijf over te nemen. Na goed contact met de familie Coffez twijfelde ik niet. Het klikte meteen en van het een kwam het ander. Ik neem met pijn in het hart maar met veel trots en dankbaarheid afscheid van City Sport.”

“Vooral dankbaar voor de continuïteit van de zaak, en dat die in handen blijft van een andere lokale familie.” Tom gaat de komende maanden op zoek naar nieuwe uitdagingen. “Ik heb hobby’s genoeg en zal veel sporten en reizen, en mij wat verder verdiepen in de financiële wereld”, besluit hij.

City Sport komt in handen van de jonge tweelingbroers Artuur en Lowie Coffez, die hun roots hebben in Izegem. Ook de familiale holding Balansa stapt mee in het verhaal. Op die manier komt hun moeder met meer dan 30 jaar ervaring in de confectiewereld mee aan boord. Lowie werkte drie jaar met zijn vader in het familiebedrijf Machinehandel Coffez, een groothandel van industriële naaimachines. Hij zal zich focussen op de organisatie en de verkoop.

Australië

Artuur, burgelijk ingenieur-architect van opleiding, zal instaan voor het ontwerp, de marketing en de productie. “We geloven hard in het product”, vertelt hij. “Eerst gaan we de continuïteit waarborgen en onszelf goed inwerken. Maar op termijn is het zeker de bedoeling om extra landen zoals Australië te verkennen. We hebben veel ambitie en dromen groots.”

“Het doel is om binnen tien jaar zoveel mogelijk mensen met onze pet op te zien. Zowel jong als oud. De jeugd kent zo’n pet misschien minder. Maar het zou leuk zijn als het opnieuw een begrip kan worden, zowel in Ardooie, in België en ver daarbuiten.”