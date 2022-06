Jonge ondernemers Niels (21) en Yaro (19) openen in Oostende pop-up sneakerstore met exclusieve schoenen

Zaterdag openen twee jonge ondernemers hun pop-up sneakerstore in de Madridstraat in Oostende. In de winkel worden modellen vanaf 150 euro verkocht, maar ook exclusievere modellen met een prijs rond de 500 euro. “Ons duurste model is de NAAM en die kost 1.500 euro”, duidt het duo.

Niels Taecke (21) en Yaro Callebout (19) uit Oudenburg zijn allebei nog jong, maar vastbesloten om iets van hun leven te maken. Beiden studeren nog, maar besloten toch om de sprong te wagen. “Ik ben nog bezig met mijn bachelor handelswetenschappen aan de UGent”, vertelt Niels. “Ik heb altijd al een passie gehad voor marketing en sales. Zelf een winkel openen is de ideale manier om de wereld te leren kennen. Het gaat om een pop-up en op die manier kunnen we al eens proeven van het ondernemerschap.”

Ook Yaro studeert momenteel nog.” Ik volg de richting sport-business management in Howest in Brugge”, duidt de jongste van de twee. “Eigenlijk heb ik ook een beetje dezelfde reden als Niels. Men zegt dikwijls dat men al doende het beste leert en dat is ook zo. Deze unieke ervaring kunnen we allebei meenemen tijdens onze studies. Daarnaast kreeg ik het ondernemerschap een beetje met de paplepel ingegeven. Mijn beide ouders zijn ondernemers en de appel valt niet ver van de boom. We zijn misschien wel jong, maar we weten wel van aanpakken en we krijgen heel veel steun van mijn ouders. Niels is eigenlijk samen met mijn zus en dus zijn we eigenlijk een beetje familie.”

Mooie locatie

Het duo opent op zaterdag 18 juni de deuren van ‘Sneaker addicts’ in de Madridstraat 6. Het gaat om een pop-up die nu al minstens tot eind september open blijft. “Maar als we de kans krijgen om de winkel langer te openen, dan zijn we kandidaat”, duidt Niels. “Waarom Oostende? Tijdens de zomervakantie doen heel veel toeristen de badstad aan. Bovendien was dit een unieke gelegenheid, want de locatie is een van de betere. De Madridstraat is dan misschien wel een klein straatje, toch passeert hier heel veel volk. Daarnaast bevindt onze winkel zich vlakbij het Marie-Joséplein waar elke 10 minuten een tram stopt.”

Het duo is er al een jaar met het sneakerverhaal bezig. Het vergt naar eigen zeggen veel geduld om de meest exclusieve modellen op de kop te tikken. “Het gaat erom om op het juiste moment aan je computer te zitten”, legt Yaro uit. “Bepaalde schoenen zijn heel moeilijk te vinden of zijn erg snel uitverkocht. Het moet al lukken om net die maat te kunnen kopen. Sommige schoenen hebben we een jaar voordien al ingekocht. Bepaalde schoenen hebben we dus al even in ons bezit. Je moet er natuurlijk wel wat van afweten. De meest exclusieve schoen van het moment? We hebben momenteel een paar Jordan Force van 400 euro en een paar van 500 euro. Dat zijn op dit moment de schoenen in de iets hogere prijscategorie, maart ook echt exclusieve schoenen die erg moeilijk verkrijgbaar zijn. Ze zijn enorm populair. Maar we hebben ook een paar van 1.500 euro en die zullen tegen de opening aanwezig zijn.”

Betaalbare schoenen

“We willen echter wel betaalbare schoenen voor tieners aanbieden. We vinden het belangrijk dat iedereen een deftig paar schoenen kan kopen. We weten best wel dat tieners niet zomaar 500 euro gaan neerleggen voor een paar schoenen. Die stukken zijn voor de echte collector”, besluit Niels nog.

Sneaker addicts is dagelijks open vanaf 10 uur en minstens tot 19 uur, maar dat kan ook later zijn, afhankelijk van de situatie van het moment.