Jong koppel van frituur Statie 68 opent nieuwe damesboetiek Fierté

Met Fierté is de Stormestraat sinds deze week een dameskledingwinkel rijker. De initiatiefnemers achter de boetiek zijn geen onbekenden: de eigenaars van frituur Statie 68 uit de Stationsstraat.

Het is hoogzomer en veel handelaars genieten van een welverdiende vakantie, maar dat houdt Anton Anrys (27) en Megan Desmet (25) niet tegen om een gloednieuwe zaak te openen. Sinds deze week vind je Fierté in de Waregemse Stormestraat. “Een bewuste keuze”, vertelt het koppel. “Waregem Koerse en de jaarmarkt komen eraan, dus we wilden voorbereid zijn. Door nu al te openen, kunnen we de mogelijke schoonheidsfoutjes wegwerken.”

De damesboetiek huist in het voormalige pand van Filou & Friends. Die kinderkledingketen sloot zijn Waregemse vestiging eind juni, in het kader van een strategische oefening. “We hadden eerst een ander pand op het oog, maar dat sprong af. Toen zagen we toevallig dat deze locatie ook plots vrij was. We waren meteen verkocht. We zitten op een prachtige plek, pal in het centrum en niet te groot”, zegt Megan.

Betaalbare mode

Fierté spitst zich toe op betaalbare mode voor een (jonger) publiek van 25 tot 50 jaar. “We hopen daarmee een meerwaarde te bieden in Waregem. Er zijn heel veel fijne kledingwinkels, maar ze bieden voornamelijk klassieke mode aan. We willen ons als wat hipper en moderner in de markt zetten”, legt Anton uit. Behalve kledij kan je bij Fierté ook schoenen, accessoires en juwelen vinden.

Opmerkelijk: als handelaar zijn Anton en Megan, ondanks hun jonge leeftijd, niet aan hun proefstuk toe. Ze zijn al enkele jaren de drijvende krachten achter frituur Statie 68, die zich enkele honderden meters verderop in de Stationsstraat bevindt. “Maar we hebben al langer een interesse in en een passie voor mode. We hadden een tijdje een eigen webshop met kleding, die nu een fysiek vervolg krijgt met Fierté”, klinkt het. “De eerste reacties zijn positief, dus onze verwachtingen zijn wel hooggespannen.”

Nieuwe uitdaging

De dagelijkse uitbating van Fierté laten Anton en Megan wel over aan Kathy Vercruysse (58), de mama van Megan. “Voor mij is het een nieuwe uitdaging, omdat ik jarenlang met mijn man heb samengewerkt. Nu was het tijd voor iets anders, en ik kijk er erg naar uit”, vertelt ze.

Fierté is van woensdag tot en met zaterdag geopend, doorlopend van 10 tot 18 uur. Nog tot en met zaterdag 5 augustus krijgt elke klant een openingskorting van 20 procent. (PNW)