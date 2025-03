Jong koppel opent interieurzaak Pure Interieur

Het runnen van een eigen interieurzaak op jonge leeftijd is een flinke uitdaging. Toch volgende Norah Vandepaer (19) en René Bogaert (22) hun hart en openden zij een vestiging van interieurwinkel Pure Interieur in de Adolf Buylstraat. Dit familiebedrijf gaat nu onder hun leiding verder.

Pure Interieur bestaat al meer dan acht jaar als merk, maar de geschiedenis van het achterliggende familiebedrijf gaat meer dan 25 jaar terug. De winkel is gespecialiseerd in Belgische zetels, maatkasten en slaapcomfort. Norah groeide op tussen de meubels en interieurstukken, aangezien haar familie al generaties lang actief is in de sector.

“Mijn grootouders verkochten op beurzen door heel België en mijn ouders begonnen op jonge leeftijd, mijn vader was pas zeventien, met een winkel in Blankenberge. Later verhuisde deze naar Knokke,” vertelt Norah. “Als kind ging ik vaak mee naar de winkel en de beurzen. Ik leerde van mijn ouders hoe je klanten helpt en een bedrijf runt. Tijdens mijn studie in Blankenberge werkte ik in de weekends mee in Knokke.”

Van frituur naar interieur

Voor René liep de toekomst aanvankelijk anders. Hij volgde een opleiding tot patissier in Hasselt en runde zelfs een frituur in Limburg. De liefde bracht hem echter naar West-Vlaanderen, waar hij besloot samen met Norah haar familiebedrijf voort te zetten. “In het begin dachten we aan iets anders, maar uiteindelijk namen we de winkel over,” vertelt René. “Norah’s ouders hebben ons een geweldige kans gegeven. Het is een eer om hun levenswerk verder te zetten.”

Op 1 maart openden René en Norah hun zaak in Oostende, een nieuwe locatie die hen meteen een warm welkom gaf. Het openingsweekend overtrof alle verwachtingen, met meer dan 1.000 bezoekers die de vernieuwde showroom kwamen bekijken. “We waren echt verbaasd door de grote opkomst,” zegt Norah enthousiast. “Het bevestigde dat we de juiste keuze hebben gemaakt.”

Huwelijksbootje

Het ondernemerskoppel krijgt nog altijd steun van hun ouders en grootouders. “Mijn grootouders waren vooral actief in de verkoop van bedden. Dit aspect is nog steeds aanwezig, maar we richten ons nu meer op maatwerk en meubels,” legt Norah uit. “Ze zijn ontzettend trots op ons en helpen ons waar nodig.”

Naast hun zakelijke successen hebben René en Norah ook persoonlijk nieuws: volgend jaar stappen ze in het huwelijksbootje. “Het is een bijzonder jaar voor ons,” zegt Norah met een glimlach. “We bouwen samen aan zowel onze zaak als aan onze toekomst.”

Pure Interieur is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur in de Adolf Buylstraat in Oostende. Voor meer informatie kun je terecht op de website www.pureinterieur.com.