Jonas Boudry opent pop-up BOU3 Sneakers: “Belgian Cats dragen de sneakers”

Op zaterdag 1 juli opent Jonas Boudry de pop-upzaak BOU3 Sneakers in de Tempelstraat 22. Hij zet hiermee een nieuwe stap met zijn bedrijf dat hij in bijberoep uitoefent. De pop-up is elke dag open tot 31 juli.

Jonas Boudry (28) begon in januari met BOU3 Sneakers. Hij combineert dit met een fulltime job als IT-consultant bij delaware. Jonas is afkomstig uit Langemark en verhuisde intussen naar Deerlijk, waar hij in tweede landelijke basketbal speelt. “Het idee van de pop-up borrelde al langer. Na enkele maanden zoeken kon ik terecht in een pand waar vroeger Kicka Concept Store was”, vertelt de ondernemer. “Het was geen makkelijke zoektocht aangezien ik maar een maand zal openen.”

Belgian Cats

Ieper is bekend terrein voor Jonas. “Ik volgde hier mijn middelbare school in het Lyceum en heb negen jaar in Ieper gebasket. Bovendien wilde ik me in Ieper vestigen, omdat hier nog geen gelijkaardige winkel is. Ieper is een echte basketstad, getuige het voorbije EK van de Cats. Ik werkte intussen al samen met enkele speelsters en stafleden, ik ken hun schoenmaten al vanbuiten”, lacht Jonas. “De BOU3 Sneakers waren te zien op het EK, ook bij coach Rachid Meziane. Het zou fijn zijn als ik hiermee kan doorgroeien in de basketcommunity.”

Qua inkleding zal alles zwart, wit en oranje zijn zoals in het logo. “Ik werk met op maat gemaakte mdf-platen waar de schoenen zullen uitgestald worden. Ook accessoires zal je hier kunnen verkrijgen. Ik beschik intussen over een voorraad van 250 à 300 paar. Deze stock is nodig gezien mijn persoonlijke aanpak. De website is nog onder constructie, maar je kan me steeds via Instagram contacteren. De prijzen variëren: van instapmodellen vanaf 130 euro tot de hele exclusieve sneakers van meer dan 1.000 euro. Qua leeftijden is er voor elk wat wils, zowel mijn petekind als mijn vader dragen sneakers. Ik werkte voor de opstart samen met lokale ondernemers, onder meer voor de inrichting en beveiliging.”

Vrijdagavond volgt een opening voor vrienden en familie, op zaterdag is het open voor het brede publiek. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun, in het bijzonder mijn vriendin Fauve Deponthière. Ik was de laatste tijd weinig thuis.”

Webshop

Na de pop-up wil hij zich verder ontwikkelen. “Dan lanceer ik onder meer een webshop, al blijft het de bedoeling om zoveel mogelijk contact te hebben via Instagram via @BOU3snkrs. De bedoeling is wel om mijn aanpak van personal shopping experience te behouden. Ik wil de pop-up in Ieper later herhalen en ook iets in mijn woonplaats Deerlijk doen. Daar mik ik op een samenwerking met high-end kledingzaken.”