Jolien sluit door personeelstekorten en te hoge energieprijzen in december kinderopvang ‘t Freubelke

Vijf jaar nadat ze de fakkel van kinderopvang ’t Freubelke in de Mentenhoekstraat in Izegem overnam, ziet Jolien Peelaers (33) haar droom uiteenspatten. Het nijpend tekort aan personeel in de sector zorgt er voor dat ze niet over voldoende werknemers beschikt om nog verder te doen. De combinatie met de hoge energieprijzen was de druppel te veel en dus stopt de opvang er eind december mee.

De kinderopvang werd in 1997 opgericht door Laurinda Oliveira Ferreira. Toen nog in de Roeselaarsestraat, maar later volgde de verhuis naar het huidige pand in de Mentenhoekstraat. Jolien liep er eerst stage en nam de crèche in 2017 volledig over. Ze zorgt er met één vaste medewerker en twee stagiairs voor maximum achttien kindjes tegelijk. “Het is een job die ik met hart en ziel doe, maar waar ik straks noodgedwongen mee moet stoppen”, vertelt Jolien. “Het is altijd al een zoektocht naar goed personeel geweest, maar het is de laatste tijd te nipt. Veel mensen onderschatten de job, zowel op fysiek als mentaal vlak”, vertelt Jolien.

“Je bent constant bezig, want kindjes vragen veel aandacht. Ik ben dat gewend, maar weinigen voelen zich nog geroepen. Werkkrachten houden het vaak niet lang vol of vallen ziek uit. Er is dan ook veel verloop. Gelukkig krijg ik hier hulp van mijn goede collega Ella, maar voor haar is het niet mogelijk voltijds mee te draaien. Voor de resterende uren kan ik een paar maand per jaar rekenen op stagiairs. Via werkplekleren komen ze 120 uur stage volgen en hulp is zeer welgekomen. Zonder hen had ik wellicht al vroeger de boeken dicht moeten doen.”

Energiefactuur

Daar komen ook nog de hoge energieprijzen bij, wat het voor Jolien al helemaal onhaalbaar maakte om verder te doen. De eindafrekening heb ik nog niet gehad, maar de voorschotten werden steeds hoger”, vertelt ze. “Veel mensen zitten in dezelfde situatie, maar voor ons kwam het er nog eens bovenop. “

Jolien kiest er nu voor om nog tot en met 23 december verder te doen. “Ik had nog even overwogen om uit te bollen en geen nieuwe kindjes meer bij te nemen, maar op het eind blijf je dan met twee of drie kindjes over en daar kan je ook geen rekeningen mee betalen”, zegt ze. “Dat ik nog twee maand verder doe, moet ouders de tijd geven om een andere opvanglocatie te zoeken. Ongeveer de helft is daar ondertussen al in geslaagd. Zelf worstel ik met het gevoel dat ik gefaald heb en dat ik de ouders in de steek laat, maar de mama’s en papa’s reageren gelukkig heel begripvol. Ze beseffen dat het voor ons zo niet langer houdbaar was, al was het voor ons allemaal natuurlijk emotioneel om dat te vertellen en verwerken. Ik krijg veel appreciatie voor wat we voor de kindjes deden, maar er zijn uiteraard ook traantjes gevloeid.”

De woning waar de kinderopvang in zit, staat ondertussen te koop. Wat Jolien in de toekomst gaat doen, staat nog niet vast. “Eerst zal ik even de tijd moeten nemen om alles een plaatsje te geven”, besluit ze.