Joëlle (42) schenkt 10% van verkoop Blankenbergs interieurlabel Souk in the City aan slachtoffers aardbeving Marokko: “Veel van mijn producten komen uit de getroffen Berberdorpen”

Joëlle De Bruyne van het Blankenbergse interieurlabel Souk in the City zal 10% van haar verkochte producten schenken aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Ze gaat al zolang ze zich kan herinneren op reis in Marokko en heeft er vele vrienden.

“Iedereen heeft twee vaderlanden, het zijne en Frankrijk,” placht men wel eens te zeggen. Of je het nu wel of niet eens bent met de stelling: iedereen heeft wel een voorliefde voor een land dat niet z’n vaderland is. Voor Joëlle De Bruyne (42), eigenares van de Blankenbergse concept store ESCAPE en het interieurlabel Souk in the City, is dat Marokko. Al zolang ze zich kan herinneren heeft ze een zwak voor het Maghrebijnse land. Vorig jaar startte ze dan ook met haar interieurlabel Souk in the City, dat deels gebaseerd is op het Berbers handwerk.

Joëlle legt uit hoe het allemaal begon: “Ik ben al zo’n vijfentwintig jaar een fervent verzamelaar van tapijten, in het bijzonder van Berbers tapijt. Eerst was dat eerder een hobby, maar sinds vorig jaar is het met Souk in the City mijn job geworden. Mijn grootvader startte eigenlijk in de jaren zestig al een winkel in Blankenberge waarin hij handgemaakt materiaal uit Spanje en Marokko verkocht. Daarna nam mijn moeder de zaak over en ging zij de focus meer op handtassen leggen.”

“Uiteindelijk opende ik zes jaar geleden een volledig nieuwe concept store, ESCAPE, die veel meer importeerde dan enkel handtassen. De bedoeling is eigenlijk dat je in de winkel het gevoel krijgt dat je op reis bent. Daarnaast is het voor mij ook heel belangrijk dat alles hier handgemaakt blijft. Je vindt hier van alles: van Zuid-Amerikaanse makelij, tot Indische producten en dus ook bijvoorbeeld Marokkaanse mandjes of tapijten.”

Marokkaanse mentaliteit

De eigenares heeft door haar vele reizen in Noord-Afrika verschillende contacten gelegd in Marokko: “Het zijn leveranciers, maar je kan velen ervan ook vrienden noemen. Van zodra ik wist dat de aardbeving gebeurd was, heb ik hen allemaal gebeld om te vragen of alles ok was. Iedereen die ik ken, had niets lichamelijks en vaak begonnen ze meteen te vragen hoe het nog met mij ging in België. Pas later ontdekte ik dan dat er toch een muur van hun huis was ingestort of dat er toch iemand in de familie gewond was geraakt. Hier in België zouden we al sneller klagen. Ik hou van de Marokkaanse mentaliteit.”

“Toen ik mijn leveranciers belde, ging het eerst vijf minuten over mijn leven vooraleer ze me vertelden dat er een deel van hun huis was ingestort. Klagen behoort niet tot de Marokkaanse mentaliteit.”

“Het is dan ook heel belangrijk dat we hen helpen. Veel van wat ik verkoop wordt in de Berberdorpen in het Atlasgebergte met de hand gemaakt. Het is net dat gebied dat getroffen is door de aardbeving. Om hen te steunen zal ik dus 10% van alles wat ik verkoop, schenken aan de slachtoffers. Hoe dat precies zal gebeuren weet ik nog niet. Ik kan het geld overmaken aan een organisatie of ik kan het zelf concreter schenken aan dorpen die veel schade hebben. Volgende week zaterdag ga ik naar Marokko, dus dan zal ik zelf de schade kunnen zien en kunnen inschatten hoe het ingezamelde geld het best van al benut kan worden.”